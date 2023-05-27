تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال قافلة سكانية بوادي النطرون (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة سكانية بقرية " الإسراء والمعراج " وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.



حيث قام قطاع الصحة بالكشف على 56 سيدة من خلال العيادة المتنقلة وتقديم المشورة لعدد 33 وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لعدد 12 سيدة.

وقام قطاع الطب البيطري برش 500 أغنام و17 أبقار و10 جاموس وكشف باطنة لعدد 132 رأس ماشية وتم إلقاء محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منها والمبادرة الرئاسية لمراكز تجميع الألبان.

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قافلة سكانية شاملة بمدينة وادي النطرون، فيتو



كما تم تنفيذ حملة لجمع القمامة ورفع التجمعات بنطاق القرية، بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المصنع وسيارة سلع غذائية،وايضا قام ️ قطاع التضامن بالرد على إستفسارات المواطنين حول معاش تكافل وكرامة وتم عمل ورشة رسم وتلوين للأطفال لتنمية المواهب والقدرات والإستفادة الذهنية من العطلة الصيفية.



تم خلال القافلة تنظيم ️️ ️ندوة بعنوان " الخلفة مسؤلية.. شارك في التنمية " للتوعية بأخطار الزيادة السكانية وجهود الدولة للتنمية بالإضافة إلى التوعية بأهمية تضافر الجهود نحو القضاء على الأمية ومحاربة الزواج المبكر للقاصرات حفاظًا على صحتهم.

قافلة سكانية شاملة بمدينة وادي النطرون، فيتو

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.



وفي إطار منفصل،نجح الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور ، فى إجراء عدد 52 عملية مياه بيضاء مع زرع عدسة أمريكي.

حيث قام بإجراء هذه العمليات فريق مكون من الدكتور فازع بدر الدين، الدكتور محمد الحوفى، الدكتور محمد صوان، الدكتور عبدالستار صقر، الدكتور حلمي الجالي، الدكتور محمد رزق، الدكتور عبدالرحمن شوقي، الدكتور إسلام الحوفي، الدكتور محمد خالد وطبيب التخدير الدكتور أحمد الزواوي، والصيدلة الدكتورة سلمى أمين.

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، والتى تأتى فى إطار إهتمام فخامة الرئيس بالقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وضمن إهتمام الدولة الكبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

