كرة اليد، محمد الألفي مديرا فنيا للمنتخبات القومية

كرة اليد، قرر مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، تعيين محمد الألفي مديرًا فنيًّا للمنتخبات القومية، في مختلف الأعمار السنية.

ومن المقرر أن يتسلم الألفي مهام عمله خلال الساعات المقبلة، وتتضمن اختصاصاته وضع الخطوط العريضة لعمل الأجهزة الفنية.

الأهلي يطالب أحمد عادل بحسم موقفه

طالب مسئولو النادي الأهلي أحمد عادل لاعب الدائرة بسرعة تحديد موقفه من تجديد تعاقده المنتهي بنهاية الموسم المنقضي 2022-2023.

وشهدت الفترة الماضية خلاف بين أحمد عادل وإدارة النادي الأهلي حول المقابل المادي المقرر أن يحصل عليه كل موسم.

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ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة قرار نهائي من اللاعب وإدارة الأهلي حول تجديد العقود، في ظل امتلاك “عادل” لأكثر من عرض احترافي.

تحديد قائمة اللاعبين الراحلين

وعلى جانب آخر، عقد مسئولو النشاط الرياضي في النادي الأهلي اجتماعا مهما مع المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز خلال الساعات الماضية، لحسم القائمة المقرر أن يخوض بها الفريق منافسات الموسم المقبل، ووضع قائمة اللاعبين المقرر رحيلهم.

وعلمت “فيتو”، أن المدير الفني حدد خلال الاجتماع عدد من الأسماء وطلب الاستغناء عنهم، وإبرام صفقات جديدة أهمها الخط الخلفي ومركز لاعب الدائرة.

وطلب المدير الفني خلال اجتماعه مع مسئولي النادي الانتظار حتى مطلع الشهر المقبل من أجل وضع القائمة النهائية للاعبين الراحلين عن الفريق هذا الموسم.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة وضع الخطوط العريضة لقائمة الفريق في الموسم المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد تغييرات بسيطة في ظل صعوبة التدعيم بصفقات قوية من اللاعبين المحترفين.

مصير المحترفين في الدوري

نفى مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، ما تردد حول صدور قرار من الاتحاد بمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين محترفين خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الاتحاد: “لم نتخذ قرارا بمنع التعاقد مع لاعبين محترفين، لكننا أيضا لن نسمح بالتعاقد مع لاعبين دون المستوى وشغل أماكن هي في الأساس من حق اللاعبين المصريين”.

وتابع: “أزمة العملة وضعت قيود لدى الأندية في ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب، وباتت الأمور الآن صعبة في هذا الملف، وبالتالي قد نرى محترفين دون المستوى خلال الفترة المقبلة في الأندية المصرية وهو أمر غير مقبول”.

غموض حول مصير أحمد الأحمر في الزمالك

سيطر الغموض على موقف أحمد الأحمر داخل فريق كرة اليد بنادي الزمالك، وذلك بعد انتهاء بطولات الموسم الحالي 2022- 2023، وخسارة ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر الأفريقي، والفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مصير أحمد الأحمر مع النادي لم يتحدد حتى الآن، وأن اللاعب عقده انتهى بنهاية الموسم الحالي، ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة صدور القرار النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل.

الرحيل أو الاعتزال

وعلمت "فيتو"، أن هناك رغبة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستغناء عن اللاعب وعدم تجديد تعاقده، وأن بدأ يفكر بشكل قوي في اتخاذ قرار الاعتزال وإنهاء رحلته داخل ملاعب كرة اليد.

رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك جاءت بسبب بعد توتر علاقة اللاعب بإدارة النادي ودخوله في صراعات مع المجلس خلال الفترة السابقة.

مجزرة في الزمالك

واستقر مسئولو الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على رحيل نحو 10 لاعبين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وعلمت “فيتو”، أن هناك عدد كبير من اللاعبين على وشك الرحيل عن الفريق سواء لانتهاء عقودهم أو بسبب عدم رغبة النادي في استمرارهم.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الساعات المقبلة ستشهد حسم مصير العديد من اللاعبين أبرزهم أحمد الأحمر سواء بالاستمرار أو الرحيل.

باسم السبكي يقترب من قيادة الزمالك

وعلى جانب آخر، استقر مسئولو نادي الزمالك على تعيين باسم السبكي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، خلفا للمدير الفني الراحل الإسباني ماتيو جارالدا.

وشهدت الفترة الماضية وجود مفاوضات من نادي الزمالك مع كل من باسم السبكي ومجدي أبو المجد لقيادة الفريق، قبل أن يتم الاستقرار على تولي الأول للمسئولية.

وحقق باسم السبكي نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية أبرزها الحصول على بطولة أفريقيا والبطولة العربية مع الترجي التونسي.

الزمالك يشارك في السوبر الأفريقي

وضمن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مشاركته في السوبر الأفريقي المقبل، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي أقيمت مؤخرا في القاهرة.

وتأتي أهمية بطولة السوبر الأفريقي كونها مؤهلة للمشاركة في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”.

ويجمع السوبر الأفريقي بين بطل البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، وبطل البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري.

ويمتلك الأهلي حاليا فرصة وحيدة للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي المقبلة، وهي الفوز بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري.

وعلمت “فيتو”، أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بصدد تغيير شكل السوبر الأفريقي بحيث يشهد مشاركة 4 فرق وهو ما حدث خلال النسخة الأخيرة من البطولة.

ومن المنتظر أن يجمع السوبر الأفريقي بين البطل والوصيف في بطولتي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وأبطال الدوري.

الزمالك بطل أفريقيا

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، التي أقيمت مؤخرا على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

وحصد الزمالك لقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (26-25)، في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الأفريقية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على الأهلي بنتيجة (15-11).

أقيمت مباراة الأهلي والزمالك حاليا على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة، وتشهد حضور جماهيري كبير من جانب مشجعي الفريقين.

ويعد هذا اللقب هو السابع لنادي الزمالك بعد الفوز في 6 مناسبات سابقة أعوام 1985 و2010 و2011 و2016 و2019 و2022.

تاريخ الأهلي والزمالك

ونستعرض في السطور التالية تاريخ فريقي الأهلي والزمالك من حيث عدد المشاركات في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والألقاب.

الزمالك

يمتلك الزمالك 6 ألقاب من البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس في كرة اليد حصل عليها أعوام 1985 و2010 و2011 و2016 و2019 و2022 و2023.

كما حصل الزمالك على المركز الثاني مرتين عامي 1987 و2012.

الأهلي

أما الأهلي فحصل على لقب البطولة في 4 مناسبات أعوام 2013 و2017 و2018 و2021.

وحصل الأهلي على المركز الثاني في 7 بطولات أعوام 1985 و2001 و2014 و2015 و2019 و2022 و2023.

مواجهات الأهلي والزمالك

وشهد الموسم الحالي مواجهات عديدة بين فريقي الأهلي والزمالك في كافة مسابقات كرة اليد نستعرضها خلال السطور التالية:

سوبر المحترفين

شهدت بطولة سوبر المحترفين في كرة اليد المواجهة الأولى بين الأهلي والزمالك وحسمها رفاق أحمد الأحمر حينها بنتيجة (20-19).

دوري المحترفين

كما التقى الأهلي مع الزمالك في 4 مناسبات خلال بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي جاءت نتائجها كالتالي:

فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة (١٩-٢٠)

فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة (٢٢-٢٧)

فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة (٢٣-٣١)

فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة (٢١-٢٤)

كأس مصر

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك في قبل نهائي كأس مصر بنتيجة (27-25).

السوبر الأفريقي

والتقى الأهلي والزمالك مجددا في مباراة كأس السوبر الأفريقي، ونجح الأحمر في حسمها لصالحه بنتيجة (27-24).

وطبقا لإحصائية أعلنها مسؤولو لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، فإن مواجهات القطبين شهدت إحراز 170 هدفا لصالح الأبيض، مقابل 170 هدفا لصالح الأحمر.

البطولة الأفريقية

كما واجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، وحقق الزمالك الفوز بنتيجة (26-25).