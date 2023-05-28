الأحد 28 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل شوربة الخضار، أكلة سريعة ومفيدة وموفرة

شوربة الخضار، فيتو
شوربة الخضار، فيتو

طريقة عمل شوربة الخضار، أكلة مغذية دائما ينصح بتناولها الأطباء وخبراء التغذية، خاصة مع التقلبات الجوية الملحوظة في الآونة الأخيرة، وذلك لأن طريقة عمل شوربة الخضار؛ من الاطباق التي تدعم الجسم بكميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، فتساعد شوربة الخضار في تعزيز عمل الجهازالمناعي، وبالتالي تحمي شوربة الخضار من العديد من الامراض المعدية والفيروسات، ومنذ أن اجتاح فيروس كورونا المستجد العالم، وينصح كل الأطباء وخبراء التغذية العلاجية؛ بالإكثار من تناول شوربة الخضار لتقوية الجهاز المناعي، كوسيلة دفاع طبيعية.

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لذلك طريقة عمل شوربة الخضار من الوصفات الأساسية على كل سفرة، خاصة مع الامتحانات؛ لأن تناول طبق شوربة الخضار يوميا يقوي المناعة ضد أي فيروسات، لما يحتوي عليه من مجموعة من الخضراوات الطازجة، خاصة أن تلك الفيروسات منتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة الفيرو المخلوي التنفسي بين الأطفال.

 

طريقة عمل شوربة الخضار بالفراخ

شوربة الخضار الصحية

وفي التقرير التالي، نستعرض طريقة عمل شوربة الخضار، بطريقة مختلفة وغنية بالكثير من الخضراوات، مع إضافة قطع من الفراخ المخلية، لأنها من الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات المقوية للجهاز المناعي.

 

مكونات شوربة الخضار

وتحتوي شوربة الخضار على أهم مجموعة من الخضراوات المقوية للمناعة، وهي:

 الجزر 

البطاطس 

الفلفل الأحمر

البصل الأخضر 

الثوم

الطماطم

البسلة

الليمون

الكوسة

البقدونس

مع إمكانية إضافة القليل من الشعرية، وهي من الإضافات التي تعطي للشوربة قوام ومذاق مميز.

قطع صغيرة من الدجاج المخلي

ملح 

فلفل

بهارات حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كركم

مكعب مرقة دجاج

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة كبيرة كمون مطحون

 

خطوات عمل شوربة الخضار

يشوح البصل في القليل من الزيت، ثم يضاف إليه الثوم، وعندما تتصاعد رائحة الثوم، ثم نضيف قطع الدجاج مع التقليب المستمر

نضيف بعد ذلك بقية الخضروات بالتتابع مع التقليب المستمر.

نضيف التوابل، ومكعب مرقة الدجاج مع التقليب المستمر.

نضيف الماء، حتى يغطي الخضروات تماما.

نغطي الحلة، ثم نتركها حوالي 5 دقائق على نار متوسطة.

نضيف بعد ذلك ملعقتين كبيرتين من الشعرية، ونغطي عليها مرة أخرى حتى تمام النضج.

نعصر عليها الليمون عند التقديم، حتى يعطي لها طعما مميزا، وكذلك يزيد من قيمتها الغذائية.

 

فوائد محتويات شوربة الخضار

شوربة الخضار المقوية للمناعة

ويعد الجزر من الخضراوات التي تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات، ويقلل الشعور بالألم.

 

والبطاطس تحتوي على مضادات الأكسدة تحمي الجسم من الامراض.

والفلفل الأحمر من أهم الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي" المقوي للمناعة.

 

والبصل الأخضر المقوي للمناعة، ويمنع نمو الخلايا السرطانية.

 

أما الكوسة غنية بفيتامين سي وأ، ومضادات الأكسدة، والطماطم مصدر جيد لفيتامين "سي"، والبيتاكاروتين والليكوبين.

 

والثوم يعد مضاد حيوي طبيعي، ويحفز الدورة الدموية، والكركم أيضا مضاد للفيروسات، والبسلة غنية بفيتامين "سي"، و"إي"، والبقدونس له فوائد عديدة لا حصر لها.

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