الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي يحصل على تجديد شهادات الجودة

تجديد شهادات الجودة،فيتو
تجديد شهادات الجودة،فيتو

نجح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي في اجتياز مراجعـة شركـة "DAS" المانحـة لشهادات الجـودة "الأيـزو" للعـام الثالـث، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على تطبيق نظـم الجــودة فـي العمليـة التعليميـة والتدريبية والإنتاجية بالمنشآت.

وأوضح المهندس  عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب أن القطاع حصل سابقًا على شهادة ضمان جودة التعليم لمدرسة القطاع بحلوان والمعهد الفني للصناعات المتطورة بالسلام، كما يعد قطاع التدريب من أوائل الجهات الحكومية التعليمية والتدريبية الحاصلة على شهادة المواصفة القياسية لنظام الإدارة ISO 9001/2015 كما تم منح القطاع شـهادتيّ ISO 45001/2018 لنظام السلامة والصحة المهنية وISO 14001/2015  لنظام حماية البيئة

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ولفت إلى أنه تم إجراء مراجعة خارجية بواسطة شركة "DAS" على قطاع التدريب بجميع محاور القطاع الإدارية والمعامل ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية والمجمع التكنولوجي والمعهد الفني للصناعات المتطورة ومركز التدريب القيادي والتخصصي وتم اجتياز المراجعة بنجاح، وتعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية والتى تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإدارى الفعلى واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإدارى.

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