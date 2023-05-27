الأحد 28 مايو 2023
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خارج الحدود

الصين تحذف 1.4 مليون منشور بمواقع التواصل الاجتماعي

علم الصين، فيتو
علم الصين، فيتو

حذفت الصين  1.4 مليون منشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تحقيق استمر لشهرين في اتهامات بنشر معلومات مضللة، وتربُّح غير مشروع، وانتحال شخصية مسؤولين حكوميين، من بين "مشاكل‭ ‬بارزة" أخرى، وفق الإدارة المعنية بتنظيم الفضاء الإلكتروني في البلاد.

 

الفضاء الإلكتروني الصينية 

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في بيان أمس الجمعة إنها أغلقت 67 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذفت مئات الآلاف من المنشورات، في الفترة من 10مارس  إلى 22 مايو في إطار حملة  تقويم  أوسع نطاقا.

 

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أغلقت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية 67 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حملة  تقويم.


ومنذ عام 2021 استهدفت الصين  مليارات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة "تنظيف" للفضاء الإلكتروني في البلاد، وتسهيل سيطرة السلطات عليه.

 

وكثيرًا ما تعتقل بكين مواطنين وتفرض مراقبة على حسابات بسبب نشر أو مشاركة معلومات واقعية تعتبر حساسة أو منتقدة للحزب الشيوعي أو الحكومة أو الجيش، خاصة عندما تنتشر مثل هذه المعلومات على نطاق واسع.

 

حذف  المتابعين 

وذكرت الإدارة أنه من بين 67 ألف حساب تم إغلاقها نهائيًا، تم حذف ما يقرب من ثمانية آلاف حساب بسبب "نشر أخبار مزيفة وشائعات ومعلومات من شأنها إلحاق أضرار".

 

وتلقى نحو 930 ألف حساب آخر عقوبات أقل صرامة، تراوحت من حذف جميع المتابعين إلى تعليق أو إلغاء امتيازات جني الأرباح.

 
وفي حملة منفصلة، أغلقت الإدارة في الآونة الأخيرة أكثر من مئة ألف حساب قالت إنها انتحلت صفة مذيعي أخبار ووكالات إعلام لمواجهة تزايد التغطية الإخبارية المزيفة عبر الإنترنت بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني إن حملتها الأحدث استهدفت ما يقرب من 13 ألف حساب مزيف بأسماء تشير إلى الجيش مثل "قيادة الجيش الأحمر الصيني" و"قوة مكافحة الإرهاب الصينية" و"قوة الصواريخ الإستراتيجية".

 

وتم استهداف نحو 25 ألف حساب بسبب انتحال صفة مؤسسات عامة مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومعاهد أبحاث تديرها الدولة.

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