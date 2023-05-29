الإثنين 29 مايو 2023
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منوعات

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

مركبة الفضاء شنتشو-16،
مركبة الفضاء "شنتشو-16"، فيتو

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين سترسل ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية التي تعمل بكامل طاقتها الآن، الثلاثاء، كجزء من عملية التبديل المتناوب للطاقم، في خامس مهمة مأهولة إلى موقع الفضاء الصيني منذ عام 2021.

مركبة الفضاء "شنتشو-16" 

وستنطلق مركبة الفضاء "شنتشو-16" على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش 2إف" في الساعة 9:31 صباحًا (0131 بتوقيت جرينتش). 

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