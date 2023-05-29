الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في الشرقية

موعد ظهور نتيجة اعدادية
موعد ظهور نتيجة اعدادية الشرقية،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية، تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أعمالا مكثفة للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.

تعرف على موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2023 في الشرقية

الشهادة الإعدادية بالشرقية

وتعلن نتيجة شهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس عبر فيتو والصفحة الرسمية بمحافظة الشرقية والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالشرقية.

ويواصل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية عبر محرك البحث الشهير جوجل، لمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

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وتحرص “فيتو” علي الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية لإعلان نتيجه الصف الثالث الإعدادي بالزقازيق.

وتزايدت أعمال البحث على محركات جوجل حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الشرقية، وتستمر أعمال التصحيح بتعليم الشرقية لإعلان نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في المحافظة.

وتحرص فيتو على تقديم نتيجة الصف الأول الإعدادي في الزقازيق وباقي مراكز المحافظة على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث انتهت لجان تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم الشرقية من أعمال التصحيح لمادتي العربي والرياضة.

وتستمرأعمال التصحيح لباقي المواد حرصا علي اعلان النتيجة في اقرب وقت عقب الانتهاء من تصحيح جميع الموادورصدها وتجميعها ومراجعتها واعتمادها من محافظ الشرقية لإعلانها.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من التصحيح والاعتماد من الدكتورممدوح غراب محافظ الإقليم.

 

وقال وكيل اول الوزارة إن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية وموقع مديرية التربية والتعليم في الشرقية

وشدد الرشيدى على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

 

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

ومن جانبه كشف محمد رمضان غريب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها  ومراجعتها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

 

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

 

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

 

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023
 

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.
 

 

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