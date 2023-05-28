الأحد 28 مايو 2023
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جمال شعبان يحذر النساء من الحموضة وألم الكتف: تنذر بأمر خطير

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، فيتو

الأزمات القلبية، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السيدات أكثر عرضة للوفيات بالأزمات القلبية من الرجال. مرجعًا ذلك بسبب شكواهم من الحموضة أو ألم الكتف، بالأضافة لتأخر الوصول للمستشفى.

 

النساء أكثر عرضة لأمراض القلب من الرجال

وعن الأزمات القلبية للسيدات قال الدكتور جمال شعبان إن الشرايين التاجية لدى السيدات صغيرة، ويصعب تركيب الدعامات في الشرايين، فتكون قابلة للإنسداد، وذلك ما كشفته دراسة حديثة في مؤتمر عن هبوط للقلب.
وكتب الدكتور جمال شعبان، تدوينة على حسابه بالفيس بوك، عن الأزمات القلبية عند السيدات فقال: " الستات أكثر عرضة للوفيات مرتين أو مرتين ونص قد الرجال بعد أزمات القلب، لأن شكواهم غير نمطية بتيجي زي حموضة أو وجع في الكتف"

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الشرايين التاجية في النساء صغيرة ويصعب تركيب دعامات 

وقال الدكتور جمال شعبان عن الأزمات القلبية وإصابة السيدات بشكل أكثر من الرجال به: "بيكون هناك تأخير في الوصول للمستشفي، ولأن الشرايين التاجية بتاعتهم صغيرة والدعامات بتبقي صعب تركيبها وقابلة للانسداد.. وفقا لدراسة حديثة جدا في مؤتمر هبوط القلب الأوروبي"


وتؤكد الدراسات الحديثة أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بالأزمات القلبية، حيث أكدت الإحصاءات أن عددًا أكبر من النساء توفين في السنوات الأخيرة بسبب الأمراض القلبية الشائعة، ومنها عدم انتظام ضربات القلب واضطرابات صمام القلب والقصور في القلب. 

 

النساء المصابات بالأمراض القلبية أقل حظًا من الرجال

وذكرت مؤسسة القلب الألمانية في تقرير لها عن إصابة السيدات بالأزمات القلبية "أن السيدات المصابات بأمراض القلب أقل حظا في تشخيص المرض من الذكور".

النساء أكثر عرضة لأمراض القلب من الرجال، فيتو


وأكدت الدراسة أن أمراض القلب لها ارتباط وثيق بالجنس، والنساء أكثر عرضة لأمراض القلب من الرجال، وتزيد أمراض القلب في النساء عن الرجال، وهن عرضة لأمراض مختلفة ترفع فرص الإصابة بأمراض مختلفة تزيد من فرص الإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

 

النساء يصبن بأمراض القلب قبل الرجال

وتتصدر أمراض القلب قائمة الأسباب الرئيسية التي تؤدي للوفاة، مؤخرًا، في كل دول العالم. وجاء في التقرير الألماني عن الإصابة بأمراض القلب في ألمانيا، حيث أظهرت الإحصاءات أن 356 ألفا و625 شخصا توفوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في ألمانيا عام 2015 فقط، منهم  157 ألفا و999 رجلًا، و198 ألفا و626 سيدة، وما يقرب من 40% من كل الوفيات. 

وفيات النساء بالقلب أكثر من الرجال، فيتو


وأوضحت الدراسات الحديثة أن النساء يصبن بشكل أكبر بعدم انتظام ضربات القلب والقصور القلبي، كما تصاب السيدات بمرض قلبي، في المتوسط، في مرحلة متقدمة على الرجال بحوالي 17عاما. كما أن هناك اختلافا في الهرمونات بين الرجال والنساء، وأيضًا اختلاف في أوعيتهما التاجية الصغيرة مختلفة في النساء عنها في الرجال. 
وأكدت الدراسة الحديثة أن النساء يصبن عشر مرات أكثر بالأمراض القلبية عن الإصابة بسرطان الثدي.  وتشير الدراسة إلى أن الأطباء يقعون في خطأ شائع مفاده أن النساء أقل عرضة للإصابة بالأمراض القلبية من الرجال. وذلك يرجع إلى أن الأعراض لدى النساء مختلفة وأكثر صعوبة في التشخيص عن الرجال.

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