الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

المقاولون يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

تدريبات المقاولون،فيتو
تدريبات المقاولون،فيتو

الدوري المصري، يختتم اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة النادي الإسماعيلي في الجولة الـ 30 للدوري. 

ومن المقرر أن ينتظم المقاولون في معسكر مغلق بعد المران الختامي اليوم الثلاثاء، وقبل مباراة الاسماعيلي في موقعة أولاد العم بالدوري المصري.

ويستضيف المقاولون نظيره الاسماعيلي غدا الأربعاء في افتتاح الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

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وتنطلق صافرة مباراة المقاولون والاسماعيلي غدا الاربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا باستاد المقاولون.

 

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي، أعلن قائمة الاسماعيلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم عرفات وأحمد مسحن

خط الوسط: كريم الديب وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد حسن ومروان حمدي وسيرجي أكا

خط الهجوم: محمد الشامي وفراس شواط وأبوبكر حمزة وياو أنور.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوى الذي يؤدي تدريبات تأهيلية وعبد الرحمن مجدى الذى لم يكتمل شفائه.

 

ترتيب الدوري المصري 2023 

1- الأهلي  62 نقطة من 24 مباراة 
2- بيراميدز  58 نقطة من 28 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  47 نقطة من 28 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 29 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 28 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

 

إدارة الإسماعيلي تشكر رئيس هيئة قناة السويس على الدعم

الدوري المصري، حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

 

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