إدارة الإسماعيلي تشكر رئيس هيئة قناة السويس على الدعم

الإسماعيلي، وجه النادي الإسماعيلي وأعضاء اللجنة المؤقتة، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي الشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس، داعما للنادي الإسماعيلي بمبلغ مليون جنيه مصري تقديرا لظروف النادي الحالية.

وجاء في الخطاب الذي أرسلته إدارة الإسماعيلي لرئيس هيئة قناة السويس، أن اللجنة التي تدير النادي الإسماعيلي تقدر كل المجهودات الساعية للوقوف بجانب النادي في محنته الحالية:

-إعلانات-

خطاب الإسماعيلي لرئيس هيئة قناة السويس، فيتو

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي قائمة الدراويش لمباراة المقاولون العرب في الدوري المصري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على المقاولون الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوى الذي يؤدي تدريبات تأهيلية وعبد الرحمن مجدى الذى لم يكتمل شفاؤه.

ترتيب الدوري المصري 2023



1- الأهلي 59 نقطة من 23 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 28 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 28 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة

وعلى صعيد آخر قررت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الإسماعيلي الرحيل بشكل رسمي عن إدارة النادي بعد صدور قرار بإلغاء قرار تعيينها.

وقالت اللجنة في بيان رسمي لها إنها اجتمعت بشكل طارئ بعد صدور قرار إلغاء تعيينها، وقررت الرحيل حتى قبل وصول نسخة من الحكم الصادر وتم تنفيذه بشكل فوري.

الإسماعيلي يودع كأس مصر

وحقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ونشر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كالتالي:" قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عقد اجتماع طارئ مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الهزيمة من فريق النجوم والخروج المبكر من مسابقة كأس مصر



وأحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.