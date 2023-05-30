عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

جولات استفزازية

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية فى ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.



وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وتعرقل تنقلهم.

اقتحامات المستوطنين

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمى، فى الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودى باروخ جولدشتاين عام 1994.

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وعلى الجانب الأخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بدء إجراء مناورات عسكرية، أطلق عليها اسم «اللكمة القاضية»، في إطار الاستعداد لمعركة طويلة الأمد على عدة جبهات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: «بدأت مناورات هيئة الأركان، اليوم الاثنين، وتستمر نحو أسبوعين».

مناورات اللكمة القاضية

وأوضح أن هذه المناورات ستحاكي القتال متعدد الساحات برًّا وبحرًا وجوًّا، وفي السايبر، وسيجري خلالها فحص قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الاستعداد لمعركة طويلة الأمد في عدة جبهات.

وأضاف: «في إطار المناورة سننفذ تمرينًا لقيادة المنطقة الشمالية، وسنركز خلال الأسبوع الأول، على تمرين فرقة الجليل، وخلال الأسبوع الثاني سيجري التركيز على تمرين فرقة 36، هذا وسيتم كذلك التدريب على الخطط العملياتية في الحيز المدني، وكذلك الجهود الرامية لإنقاذ الأرواح في الجبهة الداخلية».

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن هذه المناورات ستكون في مختلف المناطق من الشمال وحتى الجنوب، وستحاكي سيناريوهات مختلفة، منها الحرب على عدة جبهات.

وبينت القناة أنه سيلاحظ حركة نشطة لمختلف أنواع الطائرات، وكذلك للقوات العسكرية في مختلف المناطق.

وتقرر تغيير مسارات الطيران في سماء دولة الاحتلال، وإغلاقها أمام تحليق الطيارين الهواة.

وسيجري للمرة الأولى، التمرين على تشغيل خلايا التحكم الطيفية التي يتمثل دورها في بلورة صورة الوضع في مجال قتال السبكتروم.

اقتحام مخيم نابلس

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته عقب اقتحام قوات إسرائيلية مخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس، بينما اندلعت مواجهات في القدس وجنين، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

ونقل المركز عن مصادر محلية قولها: “إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم بلاطة بسيارات مدنية، قبل أن يدفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى المخيم”.