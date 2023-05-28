عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ومن جانبهم قال حراس المسجد الأقصى:" إن المستوطنين دخلوا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية بحجة السياحة من جهة باب المغاربة المخصص للسياحة الأجنبية"، مضيفين أن "اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى باتت مؤخرا متكررة ومتزايدة ويومية، منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية زمام الأمور".

وتجول المستوطنون برفقة حاخامات في باحات الأقصى وأدوا طقوسا دينية وتلمودية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

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وتكررت عمليات اقتحام المسجد الأقصى في الفترة الأخيرة، ويوم الخميس الماضي، اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بذريعة السياحة.

تكثيف الاقتحامات

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت في بيانات سابقة إلى تكثيف الاقتحامات للأقصى، بمناسبة "عيد الأسابيع " عند اليهود، والذي يصادف ويبدأ اليوم، كما دعت قوى وطنية وإسلامية إلى شد الرحال والرباط بالأقصى، والتواجد خلال أيام عيد اليهود للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

و دخلت مجموعات كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى وتجولوا برفقة حاخامات متطرفين، أدوا طقوسًا دينية وتلمودية، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية كثفت من تواجدها منذ الصباح عند أبواب الأقصى، وداخل الباحات، لحماية المستوطنين وتسهيل اقتحاماتهم.

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