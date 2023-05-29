الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين،  عن  استشهاد  شاب متأثرا بإصابته عقب اقتحام قوات إسرائيلية مخيم جنين 

اقتحام مخيم نابلس 


واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس، بينما اندلعت مواجهات في القدس وجنين، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

ونقل المركز عن مصادر محلية قولها: “إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم بلاطة بسيارات مدنية، قبل أن يدفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى المخيم”.

-إعلانات-

وفور الكشف عن القوة الإسرائيلية الخاصة، اندلعت اشتباكات في مخيم بلاطة، استهدف المقاومون خلالها قوات إسرائيل بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع".

 

 

 

حارات الجماسين والسوق

وتمركزت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حارات الجماسين والسوق وعلى أطراف المخيم ومداخل المخيم.

 كما اقتحمت قوات إسرائيل عددًا من منازل المواطنين، واعتقلت الشابين عادل أبو الليل وإبراهيم أبو علفة الذي أفرج عنه لاحقًا على حاجز حوارة.


تفجير الأبواب

وذكرت عائلة أبو علفة، أن جنود إسرائيل اقتحموا منزلهم بعد تفجيره الأبواب بالتزامن مع صلاة فجر الجمعة، وخلّفت قوات الاحتلال خرابًا واسعًا في المنازل التي جرى اقتحامها.

 

وفي طولكرم، حاولت قوة خاصة التسلل إلى مخيم نور شمس، لكنها انسحب بعد اكتشافها من قبل أهالي المخيم. 

واقتحمت قوات إسرائيل بلدة قباطية في جنين، حيث اندلعت مواجهات أدت لإصابة شاب فلسطيني.

 

اعتقال الأسير المحرر فادي زكارنة

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فادي زكارنة بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة قباطية.

وفي القدس استهدف الشباب الثائر البؤرة الاستيطانية “بيت يوناتان” في حي بطن الهوى بسلوان بالمفرقعات النارية. وسبق أن اقتحمت قوات إسرائيل بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

 

استهداف شاب فلسطيني

وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أن شابًا فلسطينيًا تم استهدافه،  الجمعة، بإطلاق نار إسرائيلي في مستوطنة في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الشاب الفلسطيني أصيب بجروح ولم يعرف مصيره على الفور، بعد استهدافه بالرصاص الحي داخل مستوطنة "تانا عومريم" جنوب الخليل.

 

txt

جيش الاحتلال يحقق فى تسمم 100 جندى بقاعدة عسكرية بالنقب

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جيش الاحتلال إسرائيل فلسطين نابلس اقتحام مخيم نابلس

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يحقق فى تسمم 100 جندى بقاعدة عسكرية بالنقب

تسمم عشرات الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية

تراجع أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات

شيرين تحتفل بطريقة هستيرية مع حسام حبيب بنجاح حفلها في جدة (فيديو)

التضامن تعلن موعد بدء صرف معاشات يونيو

جلسة بين مرتضى منصور وسيف جعفر بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الثوم يتراجع 4 جنيهات في سوق العبور اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار النحاس اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 29-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أردوغان، ابن القبطان وربع قرن في الحكم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الملوخية في المنام وعلاقته بصلاح الحال وكسب الأموال

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما الحكمة من اختلاف نصيب الرجل عن المرأة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية