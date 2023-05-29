استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته عقب اقتحام قوات إسرائيلية مخيم جنين

اقتحام مخيم نابلس



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس، بينما اندلعت مواجهات في القدس وجنين، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

ونقل المركز عن مصادر محلية قولها: “إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم بلاطة بسيارات مدنية، قبل أن يدفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى المخيم”.

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وفور الكشف عن القوة الإسرائيلية الخاصة، اندلعت اشتباكات في مخيم بلاطة، استهدف المقاومون خلالها قوات إسرائيل بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع".

حارات الجماسين والسوق

وتمركزت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حارات الجماسين والسوق وعلى أطراف المخيم ومداخل المخيم.

كما اقتحمت قوات إسرائيل عددًا من منازل المواطنين، واعتقلت الشابين عادل أبو الليل وإبراهيم أبو علفة الذي أفرج عنه لاحقًا على حاجز حوارة.



تفجير الأبواب

وذكرت عائلة أبو علفة، أن جنود إسرائيل اقتحموا منزلهم بعد تفجيره الأبواب بالتزامن مع صلاة فجر الجمعة، وخلّفت قوات الاحتلال خرابًا واسعًا في المنازل التي جرى اقتحامها.

وفي طولكرم، حاولت قوة خاصة التسلل إلى مخيم نور شمس، لكنها انسحب بعد اكتشافها من قبل أهالي المخيم.

واقتحمت قوات إسرائيل بلدة قباطية في جنين، حيث اندلعت مواجهات أدت لإصابة شاب فلسطيني.

اعتقال الأسير المحرر فادي زكارنة

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فادي زكارنة بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة قباطية.

وفي القدس استهدف الشباب الثائر البؤرة الاستيطانية “بيت يوناتان” في حي بطن الهوى بسلوان بالمفرقعات النارية. وسبق أن اقتحمت قوات إسرائيل بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

استهداف شاب فلسطيني

وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أن شابًا فلسطينيًا تم استهدافه، الجمعة، بإطلاق نار إسرائيلي في مستوطنة في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الشاب الفلسطيني أصيب بجروح ولم يعرف مصيره على الفور، بعد استهدافه بالرصاص الحي داخل مستوطنة "تانا عومريم" جنوب الخليل.

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