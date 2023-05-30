الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

الناتو يتحدى روسيا بمناورات جديدة في القطب الشمالي

دول الناتو، فيتو
دول الناتو، فيتو

أعلن سلاح الجو الفنلندي أن تدريبات واسعة النطاق تشمل نحو 150 طائرة مقاتلة من دول غربية بينها  الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بدأت  أمس الإثنين، في فنلندا والسويد والنروج.

 

مناورات  القطب الشمالي 

في هذه الدول المجاورة لروسيا، تستمر هذه المناورات نحو أسبوعين بحسب هلسنكي العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي، والتي تدير عملية تحدي القطب الشمالي.

وقال الكولونيل هنريك إيلو من سلاح الجو الفنلندي لوكالة فرانس برس إن "التدريبات بدأت  أول عملية تناوب جارية".

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وأنهت هذه الدولة الاسكندنافية عقودا من الحياد القسري ثم عدم الانحياز العسكري بعد اجتياح موسكو لأوكرانيا من خلال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مطلع أبريل.

وتضم هذه المناورات التي تنظمها الدول الاسكندنافية كل سنتين منذ 2013، هذه السنة 14 دولة (12 عضوا في حلف شمال الأطلسي وكذلك السويد التي هي في طور عملية الانضمام وسويسرا).

وتشارك في التدريبات التي يفترض ان تنتهي في 9 يونيو، مقاتلات إف-35 أميركية ومن عدة دول أوروبية، ورافال وميراج فرنسية وإف-16 دنماركية وهولندية وطائرات إف-18 فنلندية وسويسرية وغريبن سويدية.

وقال الكولونيل إيلو: هذه أكبر مناورات تنظم حتى الآن، وستتمركز الطائرات في شمال النروج والسويد وفنلندا وكذلك في قاعدة بيركالا-تامبيري الفنلندية.

تتزامن التدريبات مع اجتماع لوزراء خارجية الحلف في أوسلو هذا الأسبوع وكذلك زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى فنلندا الخميس والجمعة

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السويد وفنلندا الدولة الاسكندنافية الولايات المتحدة وبريطانيا حلف شمال الأطلسي

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