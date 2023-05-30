الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

مياه سوهاج: بدء التعاقد على 140 ألف وصلة بقرى حياة كريمة

مياه سوهاج، فيتو
مياه سوهاج، فيتو

بدأت مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج استقبال طلبات التعاقد على وصلات مياه الشرب بعدد 7 مراكز تم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس  شركة مياه الشرب والصرف بسوهاج ان مراكز خدمة العملاء بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا  ودار السلام بدأت تلقى طلبات العملاء التى تبلغ اكثر من 140 ألف طلب تعاقد على وصلات مياه شرب.

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وأشار المحاسب احمد عبد الحميد مدير عام مراكز خدمة العملاء ان مركز خدمة عملاء طما يستقبل عدد 38200 طلب توصيل مياه ويستقبل مركز خدمة عملاء المراغة 30400 طلب توصيل مياه وانه يتقدم 6506 مواطن بمركز ساقلتة للاشتراك فى حين يتقدم 14000 مواطن بمركز جرجا للحصول على الخدمة بالإضافة الى استقبال 22900 مواطن بمركز خدمة عملاء البلينا لانهاء إجراءات التعاقد وفتح المياه كما يستقبل مركز خدمة عملاء المنشاة 19774 مواطن لفتح ملفات التعاقد وإنهاء إجراءات التوصيل ويفتح مركز خدمة عملاء دار السلام أبوابه لـ 9200 مواطن للحصول على الخدمة وتوصيل خدمة مياه الشرب.

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الصرف الصحي بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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