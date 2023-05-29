الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة موقف بيوت النول بحي الكوثر

محافظ سوهاج،فيتو
محافظ سوهاج،فيتو

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 802 لسنة 2022م، بشأن حصر ومتابعة وحدات أنوال النسيج بحي الكوثر، بحضور على لطفي رئيس حي الكوثر، ونجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، وأعضاء اللجنة.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على توفير كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، مشيرا إلى ضرورة الارتقاء ببيوت النول بحي الكوثر، ضرورة استغلالها في الغرض المخصص لها، موجها بضرورة مراجعة جميع بيوت النسيج بالكوثر، والعمل على تلافي أية ملاحظات، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الحرف التراثية.

 

-إعلانات-

وأوضح " الفقي " أن قريتي النسيج بالكوثر تم إنشاؤها خصيصا لدعم وإحياء مهنة النسيج اليدوي، التي تشتهر بها محافظة سوهاج، حيث تضم قرية النسيج القديمة عدد 150 بيت نول، بنظام الإيجار، وتضم القرية الجديدة عدد 122 بيت نول بنظام التمليك"، مضافا إليها 10 أنوال جديد  مقابل انتفاع 3 سنوات؛ وذلك للحفاظ على أصحاب هذه المهنة وتعزيز تواجدها بشكل مستمر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حي الكوثر محافظ سوهاج محافظة سوهاج الحرف التراث موقع فيتو موقف

مواد متعلقة

محافظ سوهاج: توريد 71 ألفا و623 طن قمح إلى المواقع التخزينية

أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج

وكيل تعليم سوهاج يتابع امتحانات الدبلومات الفنية بجميع اللجان

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها في سوهاج (صور)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

نائبة محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84%

شعبة المواد الغذائية: 70% ارتفاعًا في أسعار الألبان ومنتجاتها

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

حولت مسيرات أوكرانيا لرماد.. ما هي منظومة تور إم الروسية الخارقة؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

علي جمعة: ترك الصلاة على النبي من الكبائر

الإفتاء توضح حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير

المزيد
الجريدة الرسمية