إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد

أصيب 15 شخصا صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، أسفر عن إصابة 15 شخصا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وجاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.