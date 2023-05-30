فني تحاليل طبية يتخلص من حياته لمروره بضائقة مالية في بني سويف

أقدم فني تحاليل طبية، على التخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه، داخل مسكنه بقرية "منشأة الحج" بمركز إهناسيا ببني سويف، لمروره بضائقة مالية.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى إهناسيا التخصصي بوصول شاب "ثلاثيني" جثة هامدة نتيجة إصابة بطلقة نارية مستقرة بالرأس.

وعلى الفور انتقل إلى المستشفى فريق بحثي برئاسة الرائد عمرو حسونة، رئيس مباحث إهناسيا، وبإشراف اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، وتبين وفاة "أسامة ع. ا" 32 عامًا، فني تحاليل طبية، مقيم قرية "منشأة الحج" بدائرة المركز.

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ودلت التحريات وأقوال أهليته على أن سبب الوفاة يرجع لإقدامه على التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، وذلك باستخدام سلاح ناري شخصي أطلق منه رصاصة أستقرت برأسه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقله جثة هامدة بواسطة أهليته الى المستشفى.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء الطب الشرعي، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن، واستكمال الإجراءات.