البابا تواضروس: صحتي بخير ولي ملف صحي منذ 15 عاما بأحد مستشفيات النمسا (فيديو)

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "صحتي بخير ولي ملف صحي منذ 15 عامًا بأحد مستشفيات النمسا".



الحالة الصحية للبابا تواضروس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي":"كل عام أو عامين أذهب إلى مستشفى النمسا لعمل فحص طبي عام وأشكر ربنا كل الأمور كويسة".

خطوة البابا شنودة

وعن لقائه مع بابا الفاتيكان، علق البابا تواضروس الثاني: "البابا شنودة بدأ خطوة كبيرة بزيارة الفاتيكان وكانت لي زيارة في 2013".



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علاقات الفاتيكان مع مصر

وأضاف البابا تواضروس: "للفاتيكان علاقات طيبة مع مصر وهذا يعطي رسالة سلام وسط عالم مليء بالنزاعات".



شعار البابا تواضروس في حياته الشخصية

وتابع: "المحبة لا تسقط أبدًا وبناء علاقاء البشر على المحبة تدوم وتنمو وهذا شعار حياتي الشخصية، والأمراض النفسية في ازدياد على مستوى العالم بسبب التخلي عن المحبة".

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الإثنين، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له.

وتحدث قداسة البابا تواضروس أثناء اللقاء عن أهمية المحبة واحتياج البشر لها، مشيرًا إلى أن العالم اليوم جائع للمحبة، فالله قد خلق الإنسان ووضع في قلبه المحبة ولكن النزاعات الحادثة في العالم تضعف المحبة.

ومن جهته أشار السيد عمار الحكيم إلى وجود عدد كبير من الأقباط في العراق مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تربطنا بهم.

وعلق قداسة البابا تواضروس أنه لا يوجد أعظم من العلاقات الطيبة بين البشر.

وأثنى قداسة البابا تواضروس على الدور الهام الذي قام ويقوم به الرئيس السيسي والحكومة المصرية في سبيل إنشاء منظومة لبناء الدولة المصرية واستقرارها الذي يدهم استقرار المنطقة بالكامل.



البابا تواضروس يستقبل الأنبا مكاريوس الإريتري

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مكاريوس الإريتري الأسقف العام، حيث تناقش مع قداسة البابا تواضروس في موضوعات تخص خدمة نيافته.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق 31 مايو، بتذكار مجيء العائلة المقدسة إلى مصر والتي ستقام في كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

وتنطلق الاحتفالات التي من المقرر أن يشارك فيها عدد من اساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأول من يونيو المقبل بـ عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى (وتبدأ صلواته كعادة اليوم الطقسي في الكنيسة من مساء اليوم بالعشية)، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر".



قصة هروب العائلة المقدسة

وهربت العائلة المقدسة المكونة من السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح طفلًا رضيعًا صغيرا من فلسطين إلى مصر خوفًا من هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم، وجاءت العائلة المقدسة إلى مصر ومكثت فيها ثلاثة سنوات وستة اشهر، وبذلك تعتبر أول رحلة لجوء.

وبدأت رحلة العائلة المقدسة عندما ظهر الرب ليوسف في حلم قائلًا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. وكن هناك حتى أقول لك. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلًا وانصرف إلى مصر".

ولجات العائلة في رحلة الهرب من فلسطين إلى مصر لطريق مجهول للكثيرين في ذلك الوقت، خاصة أنهم هاربون من شر هيرودس، وذلك حسبما هو موضح بالمصادر التاريخية القبطية وأهمها ميمر البابا ثيؤفيلس الثالث والعشرين من باباوات الإسكندرية (384-421 م) ومنها السنكسار القبطي.