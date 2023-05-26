إيبارشية النمسا تستقبل البابا تواضروس بحضور غادة والي

نظمت إيبارشية النمسا والقطاع الألماني بسويسرا للأقباط الأثوذكس، لقاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك فى دير القديس الأنبا أنطونيوس بالعاصمة النمسوية ڤيينا.

حضر اللقاء السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والسيدة حرمه، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والسفير محمد البحيري القنصل المصري العام بالنمسا والسيدة حرمه.

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كما حضر من أساقفة الكنيسة القبطة الأرثوذكسية، إلى جانب نيافة الأنبا جابرييل أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا تواضروس، وعدد من أراخنة الكنيسة القبطية بالنمسا.

تخللت الأمسية كلمات المحبة من البابا تواضروس والحضور عن الجالية المصرية في النمسا، ثم التُقطت بعض الصور التذكارية.

كنائس حدائق القبة تطلق مبادرة لتعليم الأطفال تجهيز عبوات للفقراء

أطلقت كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية لـ الأقباط الأرثوذكس، مبادرة جديدة لأبناء المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، يقوم خلالها كل 10 أشخاص (أصدقاء) بتجهيز عبوات تحوي مواد غذائية وغيرها من المواد وذلك لتقديمها لأخوة المسيح الأصاغر (الفقراء).

وتستهدف المبادرة التي حملت اسم "10 / 10 = ألف بركة" إعداد 1000 عبوة (كرتونة) على أن يقوم أبناء كنائس حدائق القبة بتعبئة الكرتونة في يوم كرنفالي يجهز له من الآن خدام وخادمات المراحل الثلاث، على أن يتضمن اليوم ألعابًا ترفيهية وفقرات متنوعة.

وتحمل رؤية المبادرة غرس عادات وقيم مسيحية مثل العطاء ودعم روح مساندة الآخرين والمساهمة في تسديد احتياجاتهم، والعمل الجماعي وأن الإمكانات القليلة مع المشاركة تثمر ثمارًا كثيرة.

بناءً على ما سبق جاء شعار المبادرة الآية "أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ" (يو ١٠: ١٠) لإزكاء مفهوم الحياة الأفضل من خلال تعلم العطاء ومساعدة الآخرين من جهة، ومن جهة أخرى من خلال تقديم بعض الدعم لإخوتنا، للوصول بهم إلى "حياة افضل".

كان قطاع الكنائس ذاته نظمت العام الماضي مبادرة للأطفال بعنوان 5 × 5 = 25 (مستوحاة من إنجيل متى، أصحاح 25) حيث شارك أكثر من 3700 طفل في أعمال الرحمة، وأقيمت الاحتفالية خلال يوم كرنفالي حضره نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع، والعديد من الآباء الكهنة والخدام.