روتين العناية بالبشرة، من الطبيعة بعد التعرض للشمس

روتين العناية بالبشرة، يعد التعرض للشمس من الأمور الهامة والأساسية في الحفاظ على البشرة من آثار الشمس المؤذية، من بقع وحروق وتصبغات، وهناك العديد من المواد الطبيعية التي تعمل على استعادة نضارة ونعومة البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس، وحمايتها أولا بأول.



وهذا هو مطلب كل أنثى خلال فصل الصيف، لأن التعرض لأشعة الشمس.

روتين العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس

ماسك ترطيب

ونستعرض في السطور التالية، أفضل مساكات طبيعية، تساعد على استعادة نضارة ونعومة البشرة، والتخلص من آثار الشمس المؤذية.

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ماسكات ترطيب واستعادة النضارة

تقدم خبيرة التجميل مي محروس أفضل وأسرع ماسكات، لاستعادة نضارة ونعومة بشرتك، وفي زمن قياسي.

سكرب الصنفرة

بمعلقة سكر وعصير ليمون، مع القليل من زيت الزيتون، يمكنك عمل أسرع وأفضل صنفرة لبشرتك، بتدليكها بهذا الخيط، في حركات دائرية، حتى يمكنك إزالة أي جلد ميت، أو أوساخ متراكمة.

ماسك طمي المغربي

يباع الطمي المغربي على هيئة بودرة عند العطار، ويعجن بالقليل من ماء الورد، ويترك على البشرة حتى يجف، ثم يغسل.

ماسك الحليب وماء الورد

اخلطي القليل من لبن البودرة، مع ماء الورد، واللبن الحليب والعسل والفانيليا.

وزعي الخليط على بشرتك جيدا، واتركيه ليجف.

اشطفي بشرتك بماء فاتر، ثم مرري قطنه مبللة بماء ورد، على كامل وجهك، ثم ضعي كريم مرطب.

واستمتعي بالنضارة والنعومة.

ماسكات من المطبخ الهندي

وتقدم خبيرة التجميل الهندية "ارميشا" مجموعة من الماسكات من الطب الهندي القديم، والتي تتواجد جميع مكوناتها في المطبخ، والتي تمنح بشرتك تألقا وصفاءا مميزين، بعد التعرض لحرارة واشعة الشمس.

ماسك للوجه

فتات الخبز

احضري بعض فتات الخبز واسحقيه جيدا، ثم اخلطيه ببعض الكريم المرطب لعمل عجينة.

افرديها على وجهك واتركيها حتى تجف، ثم افركيها، واغسلي وجهك بالماء الفاتر، واحصلي على أجمل بشرة.

عصير الخيار

اعصري ثمرة خيار وأضيفي إليها ملعقة من دقيق الذرة، ليصبح لديكِ عجينة، ثم افرديها على وجهك.

اتركي الماسك حتى يجف، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

أوراق الكرنب

اسلقي بعض أوراق الكرنب في الماء، واستخدمي ماء السلق كغسول لوجهكن لتستمتعي ببشرة مشرقة.

خشب الصندل بالحليب

يمكنك عمل معجون من خشب الصندل "من عند العطار"، والحليب، واستخدميه كماسك لبشرتك، ليخلصك من الاسمرار، ويعيدي لون بشرتك الأساسي.

عصير السبانخ

ببساطة اشربي عصير السبانخ كل صباح، وسيمنحك ذلك جلدا رطبا وناعما طوال الصيف.