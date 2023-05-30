محمد سامي عن عدم اختياره مي عمر في جعفر العمدة: مش هينفع أرجعها خطوات للوراء (فيديو)

علقت الفنانة مي عمر، على عدم اختيار زوجها المخرج محمد سامي لها في مسلسل جعفر العمدة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي.

رأي مي عمر في فنانات مسلسل جعفر العمدة

وقالت مي عمر خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "ما أقدرش أقول مين الشخصية اللي كنت أحب أعملها في مسلسل جعفر العمدة، لأن كل حاجة اتعملت صح والفنانات اللي في العمل كل واحدة عملت دورها بأحسن شكل وما أعتقدش إن لو كنت عملت أي دور فيهم كان هيبقى أحسن منهم وهما عملوه بأحسن شكل وطلع حلو".



-إعلانات-

وتابعت مي عمر: "مش شايفة نفسي إني كنت ممكن أعمل أي دور في مسلسل جعفر العمدة".

محمد سامي يكشف سبب إقصائه لمي عمر من مسلسل جعفر العمدة

من جانبه قال المخرج محمد سامي: "ما جبتش مي عمر في مسلسل جعفر العمدة، لسببين أول سبب أني ما شفتهاش في دور من الأربعة، والسبب الثاني إن هي عملت أدوار مشابهة قبل كده، وعندها دور مختلف في علاقة مشروعة هيطلعها خطوة لقدام، وهي عملت دور عايدة ودور المجنونة المهبولة والعاقلة والرزينة".



بطولة مي عمر

وأضاف: "مي عمر طلعت خطوات لقدام وآخر أعمال ليها بقت بطلة فمش هينفع تبقى في دور يرجعها خطوات للوراء ومش مفيد تعمل أدوار مكررة".

وتواصل الفنانة مي عمر تحضيرات أحدث مسلسلاتها، والذي يأتي بعنوان "نعمة الأفوكاتو" وتتعاون فيه مع زوجها المخرج محمد سامي.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتقدم مي عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهي شخصية جديدة تقدمها مي لأول مرة في الدراما، كما يشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، ومن إخراج محمد سامي.



محمد سامي ومي عمر

ويمثل مسلسل نعمة الأفوكاتو التعاون الفني السابع بين المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، حيث قدما معًا العديد من الأعمال، وهي كالتالي:

مسلسل حكاية حياة 2013

مسلسل كلام على ورق 2014

مسلسل الأسطورة 2016

فيلم تصبح على خير 2017

مسلسل ولد الغلابة 2019

مسلسل نسل الأغراب 2021