الأربعاء 24 مايو 2023
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ثقافة وفنون

مي عمر تبدأ تحضيرات مسلسل نعمة الأفوكاتو، التعاون السابع مع محمد سامي

محمد سامي ومي عمر،
محمد سامي ومي عمر، فيتو

تواصل الفنانة مي عمر تحضيرات أحدث مسلسلاتها ، والذي يأتي بعنوان "نعمة الأفوكاتو" وتتعاون فيه مع زوجها المخرج محمد سامي. 

 

مسلسل نعمة الأفوكاتو  

وتقدم مى عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، ومن إخراج محمد سامي.

محمد سامي ومي عمر

ويمثل مسلسل نعمة الأفوكاتو التعاون الفني السابع بين المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، حيث قدما سويا العديد من الأعمال، وهي كالتالي:

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مسلسل حكاية حياة 2013 

مسلسل كلام على ورق 2014 

مسلسل الأسطورة 2016 

فيلم تصبح على خير 2017 

مسلسل ولد الغلابة 2019 

مسلسل نسل الأغراب 2021 

مسلسل علاقة مشروعة

وكانت الفنانة مي عمر قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "علاقة مشروعة" رفقة النجم ياسر جلال، حيث حقق المسلسل نجاحا كبيرا. 

 

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، بالإضافة إلى عدد من كبار نجوم الفن من بينهم داليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، ويأتي العمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

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مسلسل نعمة الأفوكانو محمد سامي و مي عمر مسلسل علاقة مشروعة مسلسل نعمة الأفوكاتو مي عمر محمد سامى

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