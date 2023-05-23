مي عمر تبدأ تحضيرات مسلسل نعمة الأفوكاتو، التعاون السابع مع محمد سامي
تواصل الفنانة مي عمر تحضيرات أحدث مسلسلاتها ، والذي يأتي بعنوان "نعمة الأفوكاتو" وتتعاون فيه مع زوجها المخرج محمد سامي.
مسلسل نعمة الأفوكاتو
وتقدم مى عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، ومن إخراج محمد سامي.
محمد سامي ومي عمر
ويمثل مسلسل نعمة الأفوكاتو التعاون الفني السابع بين المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، حيث قدما سويا العديد من الأعمال، وهي كالتالي:
مسلسل حكاية حياة 2013
مسلسل كلام على ورق 2014
مسلسل الأسطورة 2016
فيلم تصبح على خير 2017
مسلسل ولد الغلابة 2019
مسلسل نسل الأغراب 2021
مسلسل علاقة مشروعة
وكانت الفنانة مي عمر قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "علاقة مشروعة" رفقة النجم ياسر جلال، حيث حقق المسلسل نجاحا كبيرا.
مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، بالإضافة إلى عدد من كبار نجوم الفن من بينهم داليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، ويأتي العمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.
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