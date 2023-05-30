الثلاثاء 30 مايو 2023
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ثقافة وفنون

جدل بين مي عمر ومحمد سامي على الهواء بسبب طريقتها الغريبة في الطبخ (فيديو)

محمد سامي ومي عمر،
محمد سامي ومي عمر، فيتو

نشبت حالة جدل بين الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، خلال لقائهما مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"؛ بسبب الطبخ.
 

طبخ مي عمر فترة كورونا

وقال مي عمر: "محمد سامي صرح إني ما طبختش إلا 6 مرات في حياتي كلها ودا ظلم وافتراء وهو كان عايز يضحك وأنا بسأله مش في فترة كورونا شهور كتير اتحبسنا فيها في البيت مين كان بيطبخ؟" ليرد محمد سامي:"أنتِ اللي كنتِ بتطبخي في كورونا بس بشكل عام مش أنتِ اللي بتطبخي ودي حاجة مش مضايقاني والله لإن اللي بتطبخ ماجدة مش أنتِ".
 

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إسعاد يونس تتدخل بين محمد سامي ومي عمر

وعلقت إسعاد يونس: "احنا جايين نهدي النفوس"، لترد مي عمر: "أنا ساعات يعني بعرف أطبخ بعض الحاجات وأنا اتعودت أستطعم الأكل الحلو ولما جيت أعمل الطبيخ لقيت أكلي مش حلو خالص فلما بدوق مش مبسوطة".

 

طريقة غريبة لمي عمر في الطبخ

ولفت محمد سامي: "مي عمر بتطبخ بطريقة غريبة بتجيب كرسي بتاع بار وتحطه قدام البوتاجاز وتلاقيها قاعدة ماسكة الموبايل وبتقلب وكأنها قاعدة على المكتب وطريقة غريبة جدًّا وعمري ما شُفت في حياتي أمي وهي بتطبخ كدا ومربية عيال أنا خايف تحط أباجورة على البوتاجاز".
 

إستايل مي عمر في الطبخ وأكلة السي فود

وعقبت مي عمر: "كل واحد وله استايل بتاعه في الطبخ"، ليعلق محمد سامي:"الأكل ما بيطلعش طعمه حلو إلا لو كانت الست شقيانة في المطبخ" لترد الفنانة: "بس بعرف أعمل سي فود كويس".

محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة (فيديو)

مي عمر تبدأ تحضيرات مسلسل نعمة الأفوكاتو، التعاون السابع مع محمد سامي

وتواصل الفنانة مي عمر تحضيرات أحدث مسلسلاتها، والذي يأتي بعنوان "نعمة الأفوكاتو" وتتعاون فيه مع زوجها المخرج محمد سامي.

 

مسلسل نعمة الأفوكاتو  

وتقدم مي عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم إعلانهم خلال الفترة المقبلة، ومن إخراج محمد سامي.


محمد سامي ومي عمر

ويمثل مسلسل نعمة الأفوكاتو التعاون الفني السابع بين المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، حيث قدما سويا العديد من الأعمال، وهي كالتالي:

مسلسل حكاية حياة 2013

مسلسل كلام على ورق 2014

مسلسل الأسطورة 2016

فيلم تصبح على خير 2017

مسلسل ولد الغلابة 2019

مسلسل نسل الأغراب 2021 

 

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مي عمر الفنانة مي عمر محمد سامى المخرج محمد سامي مي عمر ومحمد سامي إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة

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