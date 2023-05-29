شوبير عن أحداث مباراة إنبي وفيوتشر: نحتاج وقفة لإصلاح منظومة التحكيم (فيديو)

كأس مصر، علق الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن أحداث مباراة إنبى وفيوتشر بدور الـ16 لبطولة كأس مصر التى توقفت لأكثر من 20 دقيقة بسبب تعطل تقنية الفيديو.

أحمد شوبير يعلق أحداث مباراة إنبى وفيوتشر

وقال شوبير إنه لم يحدث في أى مباراة بالعالم أن تتوقف لكل هذه الفترة وهذا أمر غير طبيعى فى عالم كرة القدم.

وواصل شوبير تصريحاته قائلًا" نحتاج إلى وقفة كبيرة من أجل إصلاح منظومة التحكيم داخل مصر"

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أزمة مباراة فيوتشر وإنبي

وفاز فريق إنبي على فيوتشر في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في أولى مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر، في مباراة امتدت إلى ركلات الترجيح، كواحدة من أطول مباريات الكرة المصرية، حيث أضاف حكم المباراة 25 دقيقة كوقت بدل ضائع بعد نهاية الوقت الأصلي ومن ثم لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وحدثت أزمة في مباراة فيوتشر وإنبي بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت

واحتسب الحكم نادر قمر الدولة هدفا لفيوتشر، ولكن الفار استدعى الحكم لاشتباه أن الكرة لمست حكم الساحة قبل أن تسكن شباك إنبي.

وذهب الحكم نادر قمر الدولة إلى الفار ليتفاجأ بأن الشاشة معطلة، ليتم إصلاح الشاشة بعد حوالي 15 دقيقة، ويقوم الحكم بالعودة للفار واحتساب الهدف، ليقرر فريق إنبي الانسحاب من المباراة ثم العودة مرة أخري بعد 5 دقائق من قرار الانسحاب.

مشوار إنبي وفيوتشر في كأس مصر

ووصل فيوتشر لدور الـ16، بعد الفوز على طلائع الأسطول برباعية مقابل هدف، ليواجه إنبي الذي تأهل بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32 من البطولة.

الأندية المتأهلة لدور الـ16 بكأس مصر

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتان فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".

كأس مصر

وحقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

وسيطر فريق الإسماعيلي على مجريات الأمور في بداية المباراة مستغلا عامل الأرض، ولكن لم ترتق المحاولات إلى مرحلة الخطورة.