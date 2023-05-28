الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

موعد مباراة فيوتشر وإنبي بكأس مصر والقناة الناقلة

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

كأس مصر، يلتقي فريق إنبي مع نظيره فيوتشر مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، في أول لقاء بالدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس مصر هذا الموسم.

موعد مباراة فيوتشر وإنبي بكأس مصر

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر نظيره إنبي في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، فى اللقاء الذى من المقرر أن يجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد 

القناة الناقلة ل مباراة فيوتشر وإنبي بكأس مصر

وتذاع  مباراة فيوتشر وإنبي بكأس مصر عبر قناة أون تايم سبورتس 2 الناقل الحصري للبطولة

إنبي وفيوتشر 

ويسعى فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى لتحقيق نتيجة إيجابية بمواجهة اليوم لتعويض هزيمته أمام الأهلى فى اللقاء الأخير بينهما في بطولة الدوري المصري.

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ويسعي فيوتشر بقيادة على ماهر مواصلة صحوته حيث يحتل المركز الثالث بالدوري، ووصل لدور الـ16 بالكأس، وإلى نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة.

مشوار إنبي وفيوتشر في كأس مصر

ووصل فيوتشر لهذا الدور دور الـ16، بعد الفوز على طلائع الأسطول برباعية مقابل هدف، ليواجه إنبي الذي تأهل بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32 من البطولة.

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".

وطالب تامر مصطفي المدير الفني لفريق إنبي لاعبيه بضرورة طي صفحة الأهلي قبل مواجهة فيوتشر بكأس مصر غدا الأحد.

وفاز فريق الأهلي على إنبي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، سجل ثنائية الأهلى، محمد شريف وأحمد عبد القادر.

وأكد المدرب للاعبيه أنه يجب نسيان مباراة الأهلي لاسيما أنه فريق كبير والهزيمة أمامه لا تقلل منهم أو من إمكانياتهم.

وأكد تامر مصطفى للاعبي إنبي أن مباريات كأس مصر لا تحتمل أي نتيجة بخلاف الفوز وأنه يجب استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى وعدم إهدارها.

كأس مصر

وحقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

وسيطر فريق الإسماعيلي على مجريات الأمور في بداية المباراة مستغلا عامل الأرض، ولكن لم ترتق المحاولات إلى مرحلة الخطورة.

ترتيب انبي بالدوري المصري

ويمتلك فريق إنبي  36 نقطة ويحتل المركز التاسع فى جدول الدوري الممتاز.

ترتيب فيوتشر بالدوري الممتاز

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.

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كأس مصر فيوتشر أنبي موعد مباراة فيوتشر وإنبي أون تايم سبورتس

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