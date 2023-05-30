جاد الله: الأهلي اقترب من حصد لقب الدوري الممتاز

الأهلي، أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات على أعتاب التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" فوز النادي الأهلي على سيراميكا كليوباترا دفعة معنوية قبل مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

-إعلانات-

وأضاف: "فريق الأهلي سيلعب مباراة الوداد بطريقة 4 - 3 - 3 ومصطفى شوبير" مكسب كبير للأهلي في مركز حراسة المرمى".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وأحرز حسين الشحات هدف الفوز للاهلي في أحداث الشوط الثاني ليضيف ثلاث نقاط جديدة للاحمر وذلك في البروفة الأخيرة قبل مباراة الذهاب مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الدوري المصري 2023

1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 29 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 28 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة

الأهلي يحقق الكلين شيت السابعة عشر بالدوري

وتعد مباراة سيراميكا كليوباترا هى المباراة السابعة عشر التى ينجح فيها المارد الأحمر في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الـ 24 مباراة التى خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

17 مباراة كلين شيت للأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة الأولى بالدورى

2- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدورى

3- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

4- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري

5- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

6- الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

7- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري

8- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشر بالدوري

9- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري

10- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري

11- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري المصري

12- الأهلى 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري المصري

13- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري المصري

14- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري المصري

15- الأهلي 2-0 إنبى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

16 الأهلي 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدورى

17- الأهلي 1-0 سيراميكا كيلوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري