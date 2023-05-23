الأربعاء 24 مايو 2023
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حوادث

التحقيق مع صاحب مجموعة شركات شهيرة بتهمة النصب على المواطنين

التحقيق مع صاحب مجموعة
التحقيق مع صاحب مجموعة شركات شهيرة، فيتو

باشرت النيابة العامة التحقيقات مع صاحب مجموعة شركات شهيرة فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتوظيف الأموال بالمخالفة للقانون، وأمرت النيابة باستدعاء مقدمى البلاغات لسؤالهم ، وطلب تحريات الشرطة حول ملابسات وظروف الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على “ح.ك” صاحب مجموعة شركات، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح. 

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات  من بعض المواطنين بتضررهم من (مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة - مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجالات (الزراعة بالصوب الزراعية – المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية) مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.  

المتهم 

 

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد مكان اختباء المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم  فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على  أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية النصب والاحتيال على المواطنين توظيف الأموال مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

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