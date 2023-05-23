الأربعاء 24 مايو 2023
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حوادث

حبس مستريحة الملابس بتهمة النصب على المواطنين وغسل ملايين الجنيهات

حبس متهمة،فيتو
حبس متهمة،فيتو

قررت النيابة العامة، حبس مستريحة الملابس 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليها بالنصب والاحتيال على المواطنين وغسل ملايين الجنيهات حصيلة نشاطها الإجرامى.

 

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم فى مجال "تجارة الملابس وتنظيم الحفلات" مقابل إعطائهم أرباح، ألا أنها قامت بالاستيلاء عليها وامتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون. 

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وكشفت التحقيقات محاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامها بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المتهمة بمبلغ 25 مليون جنيه. 
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة النصب

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

تعريف جريمة النصب

وعرف طعن بمحكمة النقض أن جريمة النصب أن يعنى الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم التى عول عليها فى ادانة الطاعن، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم فانه يكون معيبا بالقصور “ الطعن رقم 1657 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/14 س 32 ص 64”.


أهم الدفوع القانونية فى جرائم النصب

1- عدم توافر أركان جريمة النصب
2- عدم توافر الطرق الاحتيالية تقوم عليها جريمة النصب
3- بطلان تحريات المباحث حول الواقعة لعدم جديتها
4- انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما
5- كيدية الاتهام وتلفيقه
6- خلو الواقعة من الدليل
7 ـ تناقض أقوال المجنى عليه فى محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة.
9ـ خروج الواقعة عن دائرة التأثيم
10 ـ انتفاء فعل الاحتيال او اتخاذ صفة كاذبة
11ـ انتفاء القصد الجنائي بشقيه العام والخاص

 

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية نصب على المواطنين النصب والاحتيال على المواطنين غسل ملايين

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