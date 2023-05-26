الجمعة 26 مايو 2023
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قيادات جامعة قناة السويس تُكرم محمد إيهاب بطل أفريقيا في المصارعة

قيادات جامعة قناة
قيادات جامعة قناة السويس تُكرم محمد إيهاب، فيتو

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بطل منتخب مصر وجامعة قناة السويس "محمد إيهاب " الطالب بكلية العلوم قسم الجيولوجيا الفرقة الرابعة، والحائز على ذهبية بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية بتونس والتي عقدت بداية شهر مايو الجاري.  

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تهنئة بالفوز 

حرص رئيس الجامعة على تهنئة الطالب بهذا الإنجاز الكبير متمنيا له التوفيق في البطولات القادمة. 

 

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تأجيل الامتحانات 

كما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم أنه تم تأجيل الامتحانات التي عقدت أثناء البطولة للطلاب، متمنيًا له التوفيق على الصعيدين الرياضي والعلمي. 
 

نبذة عن البطل محمد إيهاب 

يذكر أن البطل " محمد إيهاب"  صاحب ال 24 عام بدأ مشواره الرياضي من نادي الساحة بالإسكندرية، وهو في الثامنة من عمره، ثم انتقل إلى النادي الأوليمبي، فالمدرسة العسكرية التابعة للمؤسسة العسكرية الرياضية، وشارك في أول بطولة دولية عام 2014 بطولة أفريقيا للناشئين،لتتوالي البطولات وصولًا إلى بطولة أفريقيا للكبار 2022 بالمغرب و2023 في تونس. 

 

ويستعد الآن البطل " محمد إيهاب " للمشاركة في بطولة رانك العالمية في كردستان أول يونيو القادم، والدورة العربية في الجزائر يوليو المقبل، وبطولة العالم في صربيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. 

 

دورة الألعاب الأفريقية 

حصل " محمد إيهاب " على العديد من البطولات منها دورة الألعاب الأفريقية 2019، وبطولة العرب 2018 و2022، كما حصل على بطولة "إبراهيم مصطفى " الدولية 2018 و2022، وبطولة الأندية العربية 2022، والسابع على مستوى العالم ببطولة البوسنا والهرسك 2015،
و رابع بطولة الدنمارك  2014، وأخيرا ذهبية بطولة أفريقيا بتونس. 

 

 

ومن جهة أخرى كان قد قدم  الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث-  التهنئة إلى  الدكتور أسامة سليم  الأستاذ بقسم اللغة  العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس، لفوزه بجائزة خليفة التربوية الأستاذ الجامعي المتميز - الإبداع في تدريس اللغة العربيّة.

اهتمام جامعة القناة بعلمائها  

حيث أعرب رئيس الجامعة عن سعادته لحصول أحد أساتذة الجامعة على هذه الجائزة العالمية، مؤكدا  أن الجامعة حريصة على الاهتمام  بعلمائها في شتى المجالات، وتسعى جاهدة إلى تشجيعهم،  وتوفير  الإمكانات المتاحة من أجل تألقهم وتنمية قدراتهم  الإبداعية، بما يحقق رسالة الجامعة في التميز والريادة 
ومتمنيا له مزيد من التميز والتألق.

جائزة خليفة العالمية

و من جانبه  أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة أن جائزة خليفة التربوية جائزة عالمية تهدف لأن تكون منصة تربوية رائدة لنشر التميز، وتحفيز العاملين في الميدان التربوي على إطلاق المشاريع والمبادرات التي تنهض بالعملية التعليمية، وتدفع بها إلى آفاق عالمية. 

مشيرا إلى  أهمية التميز الذى تشهده الجامعة خلال تلك الفترة، من خلال فوز علمائها  بجوائز عالمية تساهم في رفع اسم الجامعة في المحافل الدولية. 

ويذكر أن الدكتور أسامة سليم استطاع أن يفوز  بجائزة خليفة التربوية  في دورتها السادسة عشرة 2023 (جائزة  الأستاذ الجامعي المتميز - الإبداع في تدريس اللغة العربية) التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة. 

تلك الجائزة التي تتسم بمعايير محترمة وراقية، وتعتمد معايير دقيقة لا تكتفي بالوثائق المعتمدة؛ بل تتخطى ذلك إلى الصوت والصورة، والبث الحي، وتتسم بالتحري العلمي الدولي الدقيق لمعايير الإبداع والتفرد.

 

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