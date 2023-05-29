وزير الرياضة عن لجوء الزمالك للفيفا ضد الأهلي وكهربا: حقهم (فيديو)

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على لجوء نادي الزمالك ضد الأهلي ونجم الأحمر محمود عبد المنعم كهربا، قائلا: "من حقهم".

موقف وزير الرياضة من شكوى الزمالك ضد كهربا والأهلي

وأكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "شكوى نادي الزمالك ضد الأهلي وكهربا في الفيفا، حق طبيعي لأنه في الإطار الفني".

تدخل وزارة الرياضة في فساد الأندية

ولفت إلى أن مسئولية وزارة الشباب والرياضة مراقبة الأندية وعدم التدخل في شئونها، ولكن في حال ثبوت أي فساد ومخالفات مالية من حق الوزير حل مجالس الإدارات وفقا للقانون.



-إعلانات-

في نفس اللقاء قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "احتكمنا للتقاضى في قضية رئيس نادي الزمالك ودوري الحفاظ على المؤسسة دون النظر للأفراد".

رحيل مرتضى منصور



وأضاف: "حافظنا على مجلس إدارة الزمالك ومرتضى منصور من تلقاء نفسه ودون ضغط ترك منصبه تنفيذا للقانون".

موقف وزارة الرياضة من حل مجلس نادي الزمالك



ولفت إلى أن: "مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل لنا خطابا يفيد برحيل مرتضى منصور، ولن نحل مجلس الزمالك لأنهم قاموا بتنفيذ القانون، ولم ولن نتدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي ناد".

موقف مرتضى منصور القانوني من الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة

وتابع: من خلال الاستشاريين القانونيين قمنا بدراسة قضية مرتضى منصور بالتواصل مع مجلس الدولة وتأكدنا أنها مقيدة للحريات ولا تمنع ترشحه في الإنتخابات المقبلة لنادي الزمالك، وفي حال كانت قضية مخلة بالشرف لن يكون له حق الترشح.



حقيقة سحب لجنة التفتيش علي الزمالك



وأوضح: "لم أسحب لجنة التفتيش علي نادي الزمالك وتجري عملها بشكل مستمر داخل المؤسسات والأندية الرياضية وفي حالة ثبوت أي فساد ومخالفات مالية من حق الوزير حل مجالس الإدارات وفقا للقانون".

وأكد: ما زالت لجنة التفتيش تقوم بعملها ولم تقدم تقريرها حتى الآن عن نادي الزمالك.