الإثنين 29 مايو 2023
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رياضة

وزير الرياضة: لن نحل مجلس الزمالك ومرتضى منصور لم يرتكب جريمة مخلة بالشرف

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "احتكمنا للتقاضى في قضية رئيس نادي الزمالك ودوري الحفاظ على المؤسسة دون النظر للأفراد".

 

رحيل مرتضى منصور 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “علي مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: "حافظنا على مجلس إدارة الزمالك ومرتضى منصور من تلقاء نفسه ودون ضغط ترك منصبه تنفيذا للقانون".

 

موقف وزارة الرياضة من حل مجلس نادي الزمالك

ولفت إلى أن: "مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل لنا خطابا يفيد برحيل مرتضى منصور، ولن نحل مجلس الزمالك لأنهم قاموا بتنفيذ القانون، ولم ولن نتدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي نادي".

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موقف مرتضى منصور القانوني من الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة


وتابع: من خلال الاستشاريين القانونيين قمنا بدراسة قضية مرتضى منصور بالتواصل مع مجلس الدولة وتأكدنا أنها مقيدة للحريات ولا تمنع ترشحه في الإنتخابات المقبلة لنادي الزمالك، وفي حال كانت قضية مخلة بالشرف لن يكون له حق الترشح.


حقيقة سحب لجنة التفتيش علي الزمالك

وأوضح: "لم أسحب لجنة التفتيش علي نادي الزمالك وتجري عملها بشكل مستمر داخل المؤسسات والأندية الرياضية وفي حالة ثبوت أي فساد ومخالفات مالية من حق الوزير حل مجالس الإدارات وفقا للقانون".

وأكد: ما زالت لجنة التفتيش تقوم بعملها ولم تقدم تقريرها حتى الآن عن نادي الزمالك.

 

مصير مرتضى منصور
 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "مرتضى منصور بنفسه أعلن في بيان بأنه يُنفذ القانون وترك رئاسة الزمالك تنفيذا للحكم القضائي الصادر ضده".


من يدير نادي الزمالك


وأوضح: "أن مجلس إدارة الزمالك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ينسقون سويا من اجل اختيار قائما بالأعمال".

 

قانونية قرارات مرتضى منصور
 

وتابع: "أي قرار قام به مرتضى منصور الفترة الأخيرة سيتم دراسة قانونيته، خاصة فيما يتعلق بإسقاط عضوية سليمان وهدان".

 

وزير الرياضة يمنح الضوء الأخضر لمرتضى منصور
 

وأكد: مرتضى منصور يحق له الحق ترشيح نفسه في انتخابات نادي الزمالك المقبلة لأن عقوبة الحبس التي خضع لها مقيدة للحريات وليست مخلة بالشرف.

 

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