عضو بالشيوخ: تطوير السياحة البيئية ضرورة لحل الأزمة الاقتصادية

قدم المهندس إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ بالإسكندرية باقتراح برغبة لتوفير المناخ والمعايير والمرونة للسياحة البيئية والاستفادة بالمحميات الطبيعية لتحفيز الاستثمارات في نطاق الفنادق البيئية (الأيكولدج)

وقال: "انطلاقًا من تطور فكر التنمية بشكل عام نحو التنمية المستدامة لذا فإن تطوير نهج السياحة التقليدية نحو السياحة المستدامة أصبح حتميًّا خاصة أن السياحة تحولت من مجرد نشاط اقتصادي خدمي إلى صناعة حيوية تساهم في نمو الاقتصاد العالمي والوطني وتحقق عائدات مباشرة من العملات الصعبة - وأزعم أنها يمكن أن تكون النشاط الأعلى مستقبلًا في مصر لتوفير العملة الصعبة بناء علي الميزة التنافسية - لذا وجب التركيز على الجودة المستهدفة ونوعية الخدمات وتنافسية كل إقليم في أنماط السياحة المستهدفة والأكثر تحقيقًا لمستهدفات الدولة على صعيد التنمية المستدامة.

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وأضاف: "عندما نتطرق إلى الفنادق البيئية (الأيكولدج) يجب أن نناقش السياحة البيئية كمناخ عام يحتضن هذا النمط من الفنادق طبقًا التوجه العالمي نحو السياحة البيئية التي تداولت فكرتها عام ١٩٥٦ كتبه Hetrez وأيضًا السياحة الصحراوية وسياحة المغامرات والتخييم لما تحققه من عوائد ونرى أن مصر بها مناطق بكر صحراوية ومحميات طبيعية منها محمية وادي الجمال وسانت كاترين ومحمية وادي الحيتان وعيون موسى وحمام فرعون وغيرها.

أهمية السياحة البيئية ترجع إلى الآتي:

-المحافظة على التوازن البيئي والبصمة الكربونية.

-وضع ضوابط الترشيد السلوكي نحو المواد والطبيعية والبيئة بشكل عام.

-تحقق جودة الحياة للمجتمعات المحلية ذات الثقافات المتفردة.

-العوائد الاقتصادية التي تحققها بناء علي الميزة التنافسية وتفرد المناطق المستهدفة مع انخفاض تكلفة الانشاء وعدم وجود خامات مستوردة مع ارتفاع تكلفة الاقامة في الفنادق البيئية لانها تخاطب فئات أكثر ثراء وثقافة.

-الأهمية السياسية في تحقيق الامن من خلال استقرار المناطق المنعزلة وتنميتها.

-الأهمية الاجتماعية لانها صديقة المجتمع لما تحققه من تنمية مجتمعية.

-الأهمية الثقافية لما تعتمد عليه هذا النمط السياحي من نشر قيم وافكار نحو البيئة والتنوع الأيكولوجي.

لم يكن هناك فندق في مصر مرخص بيئيًّا لفترة قريبة إلا «أدرير أميلال» Adrère Amellal في سيوة الذي نزل به الملك تشارلز ملك بريطانيا وهو فندق بيئي بلا كهرباء أو هاتف ولكن متوسط سعر الغرفة ٦٥٠ دولار ورغم تأخر وزارة السياحة في ترخيص هذه الفنادق ولكن أصدرت الوزارة القرار رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن قواعد تصنيف المنشآت الفندقية البيئية بما يستحق الإشادة لتطور فكر الوزارة حاليًّا بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ولكن هناك اجراءات وتحديات يلزم استكمالها لتحقيق جذب الاستثمار المستهدف في نطاق السياحة البيئية.



وكان الاقتراح بإعادة النظر في تطوير المناخ العام للسياحة البيئية لتحفيز جذب الاستثمار في الفنادق البيئية وأيضًا استثمار المحميات الطبيعية المنتشرة في مصر منها محمية وادي الجمال وسانت كاترين ومحمية وادي الحيتان وعيون موسى وحمام فرعون وغيرها وتوظيفها اقتصاديًّا مع وضع قواعد صارمة - مع الالتزام بمعايير منظمة اليونسكو - بما لا يخل بالبصمة الكربونية ونمط الحياة الاجتماعية والتوازن البيئي لتحقيق سياحة مستدامة أيضًا عودة رالي الفراعنة لسباق السيارات.