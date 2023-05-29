طريقة عمل البسبوسة بالسميد، في خطوات بسيطة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد، البسبوسة من الحلوى الشرقية اللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار وتقدم بطرق وحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البسبوسة بالسميد، سهلة وبسيطة وأفضلها ربات البيوت دائما بدلا من شرائها جاهزة بكميات قليلة وبأسعار خرافية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البسبوسة بالسيمد.

مكونات عمل البسبوسة بالسميد:

2 كوب كبير من الدقيق السميد

نصف كوب كبيرة سمن او زبدة سائحة

نصف كوب كبيرة دقيق أبيض

معلقة صغيرة بيكينج بودر

نصف كوب كبيرة سكر أبيض

ربع كوب كبيرة شربات ثقيل

كوب زبادي كبير

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طريقة عمل البسبوسة بالسميد:

-قومي أولا بإحضار حلة علي النار ونضع فيها سكر والماء وعصير الليمون لنقوم بتجهيز الشربات لسقي البسبوسة ونتركها عشر دقائق على النار.

-وبعد مرور 10 دقائق قومي بوضع الشربات جانبا بعيدا عن النار ليبرد حتى ننتهي من تجهيز البسبوسة.

-نقوم الآن بإحضار بولة كبيرة ونضع فيها دقيق السميد والدقيق الأبيض ونقوم بتقليبهم معا حتي يمتزجوا معا.

-قومي الآن بإضافة السكر وقومي بالتقليب مرة أخرى.

-ضيفي الآن السمن والبيكنج باودر والشربات الثقيل واستمري في التقليب باستمرار.

-ضيفي الآن الزبادي ونبدأ في تقليب الخليط كله معا حتي يبدأ في التجانس ويختلط معا.

-يمكنك إضافة داخل المكونات مكسرات ليعطي لها طعمًا مختلفًا وممكن لا حسب الاحتياج.

-قومي بتحضير صينية ونقوم بوضع السمن فيها وندهنها بفرشة في كل الجوانب والارضية من كل الجهات.

-قومي الآن بوضع محتويات البولة أو عجينة البسبوسة داخل الصينية وقومي بتسوية العجينة داخل الصينية في كل الجوانب لتصبح متساوية.

-قومي بوضع علي وش الصينية الفول السوداني أو المكسرات بشكل مميز ليعطيك شكلًا جميلًا لصينية البسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد، فيتو

-نقوم الآن بوضع صينية البسبوسة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة حوالي من 35 دقيقة إلى حوالي 40 دقيقة حتى تصبح لون البسبوسة مائلًا إلى اللون البني الذهبي.

-قومي الآن بإخراج البسبوسة من من الفرن وقومي بصب الشربات مباشرة وهي ساخنة على صينية البسبوسة في كل الجوانب حتى تتشرب جيدا.

-اتركيها جانبًا قليلًا حتى تتشرب كل الشربات داخل البسبوسة وتبرد.

ولعمل البسبوسة الجاهزة.

مكونات عمل البسبوسة:

كيس بسبوسة جاهز يباع لدى السوبر ماركت

4 ملاعق كبيرة سمن

2 ملعقة صغيرة عسل نحل

2 ملعقة كبيرة لبن بودر محمص

نصف ملعقة بيكينج بودر

نصف كوب لبن دافئ

شربات البسبوسة

كوب ونصف سكر

كوب ونصف ماء

طريقة عمل البسبوسة الجاهزة:

- نسخن الفرن ونحضر صينية مقاس صغير وندهنها بالسمن نتركها جانبًا.

- نحمص اللبن البودر في مقلاة غير لاصقة حتى يصبح لونه بنيًّا.

- إذابة السمن مع العسل في الميكروويف لمدة 30 ثانية.

- نحضر بولة عميقة ونضع بها البسبوسة الجاهزة ونضيف إليها اللبن البودر والبيكينج بودر وخليط السمن والعسل ونفركها جيدا لمدة 5 دقائق، حتى تتشرب السمن جيدا وتصبح مثل حبات الرمل.

- نضيف اللبن تدريجيا مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

- صب الخليط في صينية الفرن المدهونة سمن، وندخل الصينية الفرن الساخن ونتركها حتى يحمر لونها.

- تحضير الشربات حيث نخلط مكوناته معا على النار ونتركه يغلى لمدة 5 دقائق، حيث نحتاج شربات خفيف.

وبمجرد خروج البسبوسة من الفرن نسقيها بالشربات الساخن، ونغطيها لمدة 15 دقيقة حتى تهدأ وتتشرب الشربات جيدا ثم تقطع وتقدم ويمكن تزيينها بالمكسرات أو اللوز فقط، أو القشدة حسب الرغبة.

أسرار نجاح البسبوسة

وهناك بعض الأسرار لنجاح البسبوسة فى المنزل، أبرزها أن يكون الشربات ساخن وهي ساخنة، أي تسقى بالشربات الساخن فور خروجها من الفرن، مع تغطيتها لفترة من الوقت حتى تتشرب الشربات جيدا، وتكون طرية.