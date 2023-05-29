الدوري المصري، تعادل بيراميدز والاتحاد السكندري 1/1 بالشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، في اللقاء المؤجل من الجولة 27، ضمن مباريات الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

أهداف مباراة بيراميد والاتحاد السكندري

أحرز إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة ١٩ وتعادل عمار حمدي للاتحاد في الدقيقة ٢٢.

جاء الشوط الأول قويا من كلا الفريقين وتبادلا السيطرة على أحداثه حتى سجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل وبعدها مباشرة رد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق عمار حمدي، وبعد الهدفين تبادل الفريقين السيطرة على الكرة ولكن بدون خطورة حقيقة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

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تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى- رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز لعبور الاتحاد، لمواصلة تألقه وزحفه نحو صدارة الدوري الممتاز، في حين يأمل الاتحاد السكندرى في تصحيح مساره بالبطولة المحلية.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري

ويحتل بيراميدز وصافة ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من 27 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 41 هدفًا، واستقبلت شباكهم 17، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.



الاتحاد السكندري

وشهدت قائمة بيراميدز عودة رمضان صبحي بعد تعافيه من الإصابة، ويدخل الاتحاد المواجهة مفتقدا مدافعه محمود علاء لإيقافه مباراتين من قبل لجنة المسابقات عقب تلقيه البطاقة الحمراء فى مباراة المصري الماضية، واللاعب الغاني مورو ساليفو بسبب ظروف الطيران عقب سفره لحضور جنازة والدته.

ترتيب الدوري المصري عقب الجولة الـ 29



1- الأهلي 56 نقطة من 22 مباراة

2- بيراميدز 55 نقطة من 27 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 28 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 27 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة