الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

سقوط القائم على إدارة صفحة شيخ العطارين لممارسة أعمال الدجل والشعوذة

ضبط دجال العطارين،
ضبط دجال العطارين، فيتو

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.
 

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم)، وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

 

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وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

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الإدارة العامة لحماية الآداب دجال العطارين حماية الاداب أعمال الدجل والشعوذة قسم شرطة العطارين

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