الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

رئيس جامعة بنها يكرم فريق الطوارئ بالمستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالقليوبية

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

كرم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فريق عمل الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، ومديرية الصحة بالقليوبية، وذلك تقديرا لمجهوداتهم المبذولة لخدمة المرضى بمحافظة القليوبية وتوجيه كافة سبل الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى والحالات الحرجة فى إطار التنسيق المستمر بين مستشفيات جامعة بنها ومستشفيات وزارة الصحة بالقليوبية ضمن عمل غرفة الطوارئ الإقليمية.

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جاء ذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين  وأعضاء مجلس جامعة بنها.

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن مستشفيات بنها الجامعية لا تألوا جهدا في الحرص على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تساهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين بالمستشفى وتعزيز الدور الذي تقوم به المستشفى فى المساهمة فى تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة. 

وقد ضم التكريم كل من: الدكتور عمرو جمال مدرس الجراحة العامة وأورام الثدي ومدير استقبالات مستشفيات بنها جامعة بنها، والدكتور يوسف إبراهيم مدير غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالقليوبية، والدكتور أحمد محمود مدرس الباطنة العامة والأورام ومدير الرعايات والحضانات بمستشفيات جامعة بنها، والدكتور أحمد عبد المنعم مدرس جراحة العظام ونائب مدير استقبالات مستشفيات جامعة بنها، والدكتور أنس إبراهيم طه طبيب مقيم رعاية الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها، وكريم هيثم مشرف استقبال مستشفيات جامعة بنها، وعماد الدين حلمي مشرف استقبال مستشفيات جامعة بنها.

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