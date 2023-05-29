رئيس جامعة بنها يواصل جولاته لتفقد سير الامتحانات بالجامعة الأهلية بالعبور

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات كلية الهندسة بالجامعة الأهلية بالعبور.



جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد سعيد المشرف علي برامج كلية الهندسة، وعدد من الأستاذة وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ومرافقوه على انتظام لجان الامتحانات، كما أجرى سيادته حوارات ودية مع الطلاب حول طبيعة الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشيدًا بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لسير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بالعبور وتوفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

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في وقت سابق عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهي التجديد لوظائف أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، مدير عام مكتب رئيس الجامعة ، مدير عام أمانة المجالس، أمين كلية التجارة، مدير عام الشئون الطبية، مدير عام الدراسات العليا والبحوث، أمين كلية الهندسة بشبرا، كما شمل التجديد أيضا وظائف كلا من: مدير عام الشئون الإدارية، أمين كلية الزراعة، أمين كلية التربية، أمين كلية الآداب، أمين كلية الحقوق، ومدير عام شئون التعليم.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد الدكتور جمال سوسة أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هاني محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى عضوًا من الخارج.

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اللجنة المشكلة من قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للوقوف على الموارد المادية والبشرية بكلية الآداب، لاعتماد تطبيق لائحة البرامج الجديدة.

وضمت اللجنة خلال زيارة الجامعة، كلا من الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس، والدكتور ماهر عبدالقادر العميد السابق بجامعة الإسكندرية، وبحضور الدكتور محمد ابو عرب القائم بعمل عميد كلية الآداب، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأعرب الدكتور جمال سوسة عن سعادته بزيارة لجنة قطاع الآداب بالمجلس الاعلي للجامعات لكلية آداب بنها، للوقوف على الموارد المادية والبشرية بالكلية، تمهيدًا لاعتماد تطبيق لائحة الساعات المعتمدة لبرامج الكلية الجديدة.