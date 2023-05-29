رئيس جامعة بنها يؤكد انتظام أعمال الامتحانات

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وشيرين شوقى أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، والأمناء المساعدين.



وخلال الجلسة استعرض الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة تحالفات الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة وذلك ضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مؤكدًا أن جامعة بنها ضمن تحالفات إقليم القاهرة الكبرى الذي يضم عدد من الجامعات "بنها والقاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر".

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وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن هذه التحالفات تهدف إلى التكامل مع احتياجات الإقليم الحالية والمستقبلية في جميع التخصصات المتداخلة والمشاركة الفعالة والاستدامة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع ورسم استراتيجيات جديدة تحقق التكامل مع مؤسسات الدولة الحكومية الشريكة في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بمصر.



وأضاف الدكتور جمال سوسه انه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة الأزهر وأكاديمية الشروق، منوها أن الفترة القادمة ستشهد توقيع بروتوكولات أخرى وذلك في تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمراكز البحثية، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي.

وخلال الجلسة وجه رئيس الجامعة الشكر إلى عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية والإدارية والعاملين بالجامعة على الجهود المبذولة في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيدًا بتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والملاحظين وجميع المقومات داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم، كما وجه رئيس الجامعة الشكر للقائمين على الإدارة الطبية لتوافر الأودية وتواجد جميع الأطقم الطبية داخل العيادات بالكليات لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

واكد الدكتور جمال سوسه أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم.