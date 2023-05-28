الأحد 28 مايو 2023
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جامعة الزقازيق تدشن الاختبارات الإلكترونية للطلاب المكفوفين

تدشين الاختبارات
تدشين الاختبارات الإلكترونية للطلاب المكفوفين بالزقازيق،فيتو

دشنت جامعة الزقازيق تحت رئاسة الدكتورخالد الدرندلي، تطبيق النظام الإلكترونى لاختبارات الطلاب المكفوفين بالجامعة لأول مرة بالجامعات المصرية، وذلك في إطار مشروع متكامل لتطبيق إلكترونى يضم الكتاب الصوتي للمقررات الدراسية والمحاضرات والملخصات الجامعية وإعداد وإشراف مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بدعم من إحدى المؤسسات الخيرية.

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تطبيق الاختبارات الإلكترونية بجامعة الزقازيق

 


وشارك فى الإشراف على تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة مركز الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة بقيادة الدكتورة إيمان إبراهيم مدير المركز - والدكتورة رشا مصطفى نائب مدير المركز- ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات بقيادة الدكتورنبيل مصطفى مدير المركز والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة -وحدة الشبكات بقيادة الدكتورعلي ثروت - ومركزالاختبارات الإلكترونية بقيادة الدكتورة ولاء سرحان مدير المركز. 

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تدشين الاختبارات الإلكترونية للطلاب المكفوفين بالزقازيق،فيتو

وخلال جولة تفقدية لرئيس الجامعة اليوم لاختبارات الطلاب المكفوفين، أبدى الدرندلى إعجابه بالتجربة التي تم تطبيقها بالجامعة، حيث استمع لأراء الطلاب والجوانب الإيجابية التي تم رصدها ومدى الرضا العام لدى الطلاب وذويهم، متقدما بالشكر إلى جميع القائمين على هذا العمل الكبير لخدمة الطلاب المكفوفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الرعاية لذوى الهمم.

تدشين الاختبارات الإلكترونية للطلاب المكفوفين بالزقازيق،فيتو

 أهمية كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل


وأشار إلى حرص الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية لأبنائها الطلاب وخاصة ذوى الهمم،وأكد على أهمية كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل التى تؤهل الطلاب دراسيًا خلال سنوات الدراسة والاهتمام بمستوى الخريج حتى يصبح على مستوى عالي قادرعلى التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تدشين الاختبارات الإلكترونية للطلاب المكفوفين بالزقازيق،فيتو

جدير بالذكر أنه قدرافق رئيس الجامعة خلال الزيارة اليوم عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، حيث أعرب الطلاب عن رضاهم عن تلك التجربة، نظرا لأنها تجربة فريدة ومتميزة تخطت كل عقبات ومعوقات النظام القديم في الإختبارات ومشكلات المرافق المبصر.
 

وعلى هامش الزيارة اليوم تفقد رئيس الجامعة سيرالاختبارات الإلكترونية لكلية الصيدلة عن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022- 2023، والتى عقدت في 4 مقررات للبرنامج العام وثلاثة مقررات لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية على مدار فترتين، وذلك بحضورعميد كلية الصيدله، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومنسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية.

تدشين الاختبارات الإلكترونية للطلاب المكفوفين بالزقازيق،فيتو

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