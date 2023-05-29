بنها الجامعي ينقذ حياة طفل رضيع ابتلع قطع فول سوداني

تمكن الفريق الطبي بمستشفي بنها الجامعي من انقاذ حياة رضيع ابتلع قطع فول سوداني وشاب أصيب بطلق ناري ضمن ٦ عمليات أجراها قسم جراحة القلب والصدر استغرقت ١٠ ساعات كاملة.

أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي أنه في يوم حافل بالعمليات الطويلة تم الانتهاء من إجراء لستة عمليات طويلة وتعد من أطول لست العمليات التي تم اجرائها في القسم في الآونة الأخيرة حيث إجراء ٦ عمليات جراحية استغرقت ١٠ ساعات كاملة

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أوضح بيان صادر عن قسم جراحة القلب والصدر أنه تم إجراء العملية الأولى

عملية قلب مفتوح لزراعة شرايين طرفية في الشريان التاجي للقلب لمريض يعاني من أزمية قلبية باستمرار نتيجة جلطات سابقة بالشريان التاجي حيث تم استئصال الجلطة من الشريان ثم زراعة الشريان الثديي عليه.

قام بإجراء العمليةالدكتور محمد صفان والدكتور أحمد صبحي وبمساعدة الدكتور محمد عمر الدكتورة خديجة فتحي وقام باستخلاص الشريان الثديي الدكتورة نورا سنجاب وقام باستخلاص الوريد الصافني من الرجل لزراعته بالقلب الأطباء المقيمين محمد الخواجة وسارة نبيل وأدار ماكينة القلب الصناعي باقتدار الدكتورمحمود عبد العظيم.

العملية الثانية عملية قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالي بالقلب وتركيب صمام معدني مع زراعة الشرايين التاجية بالقلب لنفس المريض.

قام بإجراء العملية الدكتور معتز الشحات رزق والدكتور باسم مفرح وبمساعدة الدكتورة.هبة أبو الخير وقام باستخلاص الشريان الثديي الدكتورة خديجة فتحي وقام باستخلاص الوريد الصافني بالرجل لزراعته بالقلب الطبيب المقيم مصطفي محمد والمدرس المساعد محمد عمر.

العملية الثالثة استخراج مقذوف طلق ناري بالظهر من مريض تعرض للطلق الناري أثناء سيره بالشارع في مركز الخانكة التابع لجنوب محافظة القليوبية أثناء حدوث مشاجرة بين طرفين هو ليس طرف فيها حيث دخلت الطلقة من الأمام واخترقت القفص الصدري والرئة اليسري وخرجت من ظهره وبقيت في العضلات الخلفية تحت الجلد وأدت إلي تهتك بالرئة والعضلات في مسار دخولها وخروجها حيث تم تركيب أنبوبة صدرية لعلاج تهتك الرئة والتجمع الدموي وتم استخراج الطلقة من المريض.

قام بإجراء العملية الدكتورة نورا سنجاب.

أما العملية الرابعة استئصال كيس كلبي من الفص السفلي للرئة اليسري من مريضة ظلت تعاني من كحة مدممة لمدة شهور طويلة قبل أن يكتشف الأطباء وجود ما يشبه الورم بالصدر وتم إجراء الجراحة ليتفاجئ الأطباء بوجود كيس كلبي متصل بالقصيبة الهوائية اليسري وهو السبب في الكحة المدممة

وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار ود.نهي هلال وبمساعدة الطبيب المقيم محمد الخواجة

العملية الخامسة استخراج قطع فول سوداني من القصيبات الهوائية اليمني واليسري لطفل يبلغ من العمر عام واحد وكانت القطع تسد تماما مجري النفس مما أدي إلي شرقة عنيفة وكحة شديدة مع هبوط نسبة تشبع الأكسچين بالدم إلي أقل من ٧٠٪؜ قام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار.

العملية السادسة أثناء الانتهاء من الحالات السابقة حضر للمستشفي مريض مصاب بطعنة نافذة بأسفل منتصف الصدر أدت إلي تجمع دموي بغشاء التامور المحيط بالقلب مما أدي إلي تدهور العلامات الحيوية للمريض حيث تم ادخاله للعمليات فورا وعمل استكشاف عن طريق شق صدري طولي حيث تبين أن الطعنة أصابت البطين الأيمن من القلب إصابة مباشرة أدت إلي هذا النزيف الشديد حيث تمت السيطرة علي النزيف وخياطة جرح القلب.

قام بإجراء العملية الدكتورة.نورا سنجاب وبمساعدة الطبيب المقيم مصطفي محمد.

وتوجه البيان بالشكر إلى أطباء قسم التخدير برئاسة الدكتور رضا خليل والذين تعبوا جدا في هذه اللستة الطويلة حيث ظلوا أكثر من عشر ساعات كاملة وهم الأطباء محمد حامد عبد الرحمن ومحمد سمير ومي شفيق وايمان النبويوكل طاقم العمليات والرعاية المركزة من تمريض وعمال.