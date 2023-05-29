مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية لبحث الدعم الفني لحلول المياه

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم اجتماعا ضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونادر مكرم وأحمد القوسي المسئوليين الماليين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولى المكتب الاستشارى تترا تك ومسئولى الشركة وذلك لاستعراض مخرجات برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى يستهدف استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها.

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صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرف والصرف الصحى بسوهاج بأنه تم خلال الاجتماع تناول الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق ومنظومة خفض فاقد المياه وتطبيق البرنامج الإلكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الأداء.



وأشارت المهندسة شيماء محمد رئيس قطاع التخطيط أن الاجتماع تناول أيضًا تطبيق برنامج ماكسيمو والذى تم استخدامه لإدارة الأصول هذا بالإضافة إلى تناول دور الوكالة الامريكية للتنمية الدولية فى مجال ترشيد الطاقة وتقليل المياه غير المحاسب عليها وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتأهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الايزو 17025.



ومن الجدير بالذكر أنه عقب الاجتماع تفقد وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مقر الخط الساخن 125 ومركز خدمة عملاء سوهاج ومقر تطبيق برنامج ماكسيمو ومشروع صرف صحى الشوكا الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة ٧٥ مليون جنيه والحاصل على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM ومشروع صرف صحى السلامون الممول بقيمة 50 مليون جنيه والحاصل ايضًا على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.