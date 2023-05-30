«المحامين» تواجه التلاعب والتزوير بـ«الرقمنة».. لجنة لحصر ملفات الأعضاء وأرشفتها إلكترونيا منعًا للتلف.. والنقيب في سباق مع الزمن

تواجه نقابة المحامين عددًا من المشكلات المتعلقة جميعها بخطة رقمنة خدمات النقابة والتى يأتى على رأسها تلف ملفات المحامين المخزنة، والتلاعب فى عقود إيصالات نسب التصديق وغيرها من المستندات، التى يسعى المجلس الحالى لتأمينها.

عبد الحليم علام، نقيب المحامين الحالى، الذى لم يتم عامًا منذ توليه المنصب، والذى أمامه أيضًا عام آخر لإنهاء مدته القانونية، فى سباق مع الزمن لترسيخ مبدأ رقمنة نقابة المحامين، وتطبيق المشروع الرقمى الذى أعلن عنه فى برنامجه الانتخابى، انطلاقا من خطة الدولة لرقمنة المؤسسات والخدمات المقدمة، ولا سيما أنه بالبحث والتفتيش والمعاينة لمخازن المحامين وجد أن ملفات الأعضاء الورقية تواجه خطر التلف أو العبث.

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قرر «علام» أيضًا تشكيل لجنة لجمع الملفات منذ بداية عمل النقابة، وما يستجد من مستندات ومسحها ضوئيًا، وأرشفتها إلكترونيًا، وبالفعل بدأت اللجنة فى جمع كافة الملفات من مخازن أكتوبر والسيدة زينب بمخزن واحد، لإعادة تغليفها من جديد، ومعالجة التالف منها، وأخذ صورة ضوئية لكل مستندات الملف الواحد، وأرشفتها إلكترونيًا، إلى جانب أرشفة كافة الملفات الجديدة بأحدث الطرق، لسرعة استرجاعها فى أي وقت، وحفاظًا عليها من أي تلف.

وعن التصديق على العقود، أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن تطبيقها نظام الدفع الرقمى فى تحصيل نسبة التصديق على العقود عبر ماكينات (POS) التابعة لبنك مصر، من خلال موظفيها المنتدبين بجميع فروع الهيئة العامة للاستثمار على مستوى الجمهورية، منعًا لأى تلاعب أو تزوير فى الإيصالات.

تشغيل تجريبي

وبالتزامن مع قرارات الحفاظ على مستندات المحامين وإيصالات التصديق على العقود، أطلقت النقابة المرحلة الأولى من التشغيل التجريبى لمشروع ميكنة الخدمات النقابية، وسلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية فى إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكترونى.

وأعلن نقيب المحامين عن خطة الميكنة التى تعمل عليها النقابة منذ فترة ضمن مشروعها الكبير فى إعادة هيكلة النقابة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الرقمية التى من شأنها تيسير مهمة النقابة والأعضاء فى ذات الوقت، حيث أوضح أن المرحلة التجريبية للميكنة والخاصة باستخراج كارنيهات العضوية والبطاقة العلاجية، بمقرات الفرعيات إلى جانب السداد إلكترونيًا عن طريق الفيزا كارت.

وقال عبد الحليم علام، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع الرقمنة الذى عملت عليه النقابة العامة للمحامين خلال الفترة الماضية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين، مشيرًا إلى أن من ضمن أهداف الرقمنة وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط، دون التلاعب بمقدرات النقابة وحفاظًا على أموال ومستندات المحامين.

ميكنة الخدمات حلم للمحامين

ومن جانبه قال عبد المجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، أن ميكنة الخدمات النقابية كانت حلمًا للمحامين، تحقق، برؤية من النقيب العام، ووفق فى تطبيقه على أرض الواقع، كما أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تطوير الخدمات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المحامى فى الحصول عليها، ومنها ما طبق من إعطاء النقابات الفرعية حق ختم بطاقة الرقم القومى، واستخراج الشهادات الخاصة بالسجلات، وتجديد العضوية، بدلًا من الحصول عليها من مقر النقابة العامة فى القاهرة، الأمر الذى يكبد المحامى للجهد والمال.

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