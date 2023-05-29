السجن المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين لحيازتهما أمفيتامين المخدر في الإسكندرية

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة كل من "أ.م.ع" و" أ.ش.م" و" م.م.ع" و" ع.م.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، والحبس للمتهم الثاني 6 أشهر، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

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كانت القضية، برقم 7487 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة أول العامرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإسكندرية بضبط المتهمين،وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.



تبين من تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أنه إنفاذا لأمر الضبط والإحضار للمتهمين، تمكنت من ضبط المتهم الأول "أ.م.ع" عاطل و " أ.ش.م" عاطل، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي لجوهر أمفيتامين وهاتف محمول،وبتفتيش الثاني عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي يحوي على ذات المخدر وهاتفين، كما تم ضبط المتهمين الثالث والرابع و"م.م.ع" طالب و "ع.م.م" كهربائي، وبحوزتهما كيسين يحتويان علي جوهر أمفيتامين المخدر، وهاتفين محمولين، وبمواجهتما بما أسفر عنه الضبط أقرا بإحرازهما وحيازتهما للجوهر المخدر بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة، وعرض المتهمين علي النيابة لمباشرة التحقيقات، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.