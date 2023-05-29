الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

شنجهاي تسجل اليوم أعلى درجة حرارة في مايو منذ 100 عام

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة في شنجهاي، فيتو

سجلت مدينة شنجهاي الصينية، الاثنين، أكثر أيام شهر مايو حرًا منذ 100 عام، بحسب هيئة الأرصاد الجوية في المدينة.

أكثر أيام مايو حرأ في الصين

وجاء في منشور على الحساب الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية في منصة "ويبو" الاجتماعية: "عند الساعة 13,09، بلغت درجة الحرارة في محطة تشوجياهوي 36,1 درجة مئوية، محطمة رقمًا قياسيًا يعود إلى 100 عام لأعلى درجة حرارة في مايو".

 

ارتفاع درجات الحرارة من جديد

 

وفي سياق أخر تعاود درجات الحرارة الارتفاع بدءا من الغد وحتى الأربعاء المقبل، بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية، حيث تتجاوز الثلاثينيات لتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة  مئوية يوم الأربعاء و39 درجة مئوية بجنوب الصعيد

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وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

توقعات حالة الطقس


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء، بارد ليلا.

 

الحالة الجوية


 

وتكون هناك شبورة مائية صباحية على  الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحرى والسواحل الشمالية  والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.


وتنشط الرياح على السواحل الشمالية  والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

 


طقس القاهرة الكبرى


ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسودطقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد،مائلا للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة  على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد،مائل للبرودة ليلا
 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 30_5_2023 في الإسماعيلية

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

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