الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

موعد إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة

نتائج امتحانات النقل،
نتائج امتحانات النقل، فيتو

نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم إعلان نتائج صفوف النقل للمرحلة الثانوية للصف الأول الثاني والصف الثاني الثانوي خلال الأسبوع الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي بشكل موحد على مستوى المدارس بمحافظة الجيزة.

وكان قد تم إعلان نتائج صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي يومي السبت والأحد الماضيين.

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تظلمات نتائج صفوف النقل بالجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بتعليم الجيزة للعام الدراسي 2022/2023 ولمدة 15يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.
 

تظلمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بالجيزة 

وأوضحت تعليم الجيزة أنه على ولي الأمر أن يقوم بتقديم طلب التظلم لمدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيها للمادة، وذلك طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنه في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه  يتم حاليا مراجعة وتصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، التي قام بأدائها الطلاب الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المراجعة أوشكت علي الانتهاء.


وأوضح  المصدر انه فور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من قبل  محافظ الجيزة، سيتم الإعلان عنها عن الرابط الرسمي للمديرية.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: أن محافظ الجيزة سيقوم باعتماد نتيجة الإعدادية الأسبوع الجاري.

 

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الشهادة الإعدادية،  وكانت قد انطلقت  امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

 

أدى (194897) طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام الدراسي الثاني
 

وأوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ (194897) طالبًا وطالبة، مقسما على (685) لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج (2482) طالبًا وطالبة.

وأصدر مدير المديرية تعليماته ببذل أقصى جهد في امتحانات الشهادة الإعدادية والتنبيه على ضرورة المتابعات الميدانية وتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومواجهة أى مشكلات ووضع حلول فورية لها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأية معوقات لتداركها سريعًا كانت من أبرز النقاط الهامة فى الاجتماع، مشددا على التعليمات الآتية:

-التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة والأجوبة وسرعة تسليم أوراق الإجابة فور انتهاء الامتحان إلى لجان النظام والمراقبة.

- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره لتسهيل مهمتهم.

- عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وأكد مدير المديرية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، إلى جانب التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وشدد مدير المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، مشددا على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان.

وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد  علي الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

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