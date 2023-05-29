الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

القطعة بـ 20 جنيها.. جزار يطلق مبادرة لبيع اللحمة في الغربية (فيديو)

الواحدة بـ ٢٠ جنيها..
الواحدة بـ ٢٠ جنيها.. جزار يطلق مبادرة،فيتو

أطلق أحد الجزارين في مدينة زفتى بمحافظة الغربية مبادرة لبيع اللحوم بالقطعة للتخفيف عن المواطنين بعد ارتفاع سعر الكيلو الذي وصل إلى 300 جنيه بمختلف مراكز المحافظة.

تموين الغربية: ضبط 130 طنا و114 كيلوجرام قمح محلي مهرب

محافظ الغربية: توريد 147 ألف طن قمح لـ 22 موقعا تخزينيا

وأكد أسامة كشك البالغ من العمر 40 عامًا جزار وصاحب المبادرة لـ "فيتو" خلال بث مباشر عبر صفحتها، أنه تبنى الفكرة لرفع الحرج عن المواطنين خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ووصول كيلو اللحمة إلى 300 في بعض المراكز على مستوى المحافظة.

وأوضح أن هناك أشخاصا يخجلون من شراء كميات قليلة من اللحوم هذه الأيام ويضطرون إلى إرسال أطفالهم الصغار إلى الجزار لشراء اللحمة حتى لا يتعرضوا للحرج وهو ما دفعه إلى جعل اللحمة بالقطعة والمواطن يأتي إليه ويطلب الكمية التي يريدها.

-إعلانات-

وأضاف: بعد اللحمة ما سعرها ارتفع الناس بقيت محرجة تروح للجزار وتقوله عايزه ربع كيلو مثلًا لكن لما اللحمة بقيت بالقطعة الواحد ينزل ياخد كام قطعة على قدر الفلوس اللي معاه ويمشي من غير حرج ولا كسوف.

وذكر أن أسعار قطع اللحمة تبدأ من 25 جنيهًا وحسب الطلب بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ويستطيع أي شخص شراء قطعة أو أكثر حسب طلبه ومقدرته وحسب عدد أفراد الأسرة.

ولاقت الفكرة والمبادرة التي أطلقها كشك استحسان وقبول أعداد كبيرة من المواطنين في محافظة الغربية الذين طالبوا بتعميمها على مستوى المراكز للتيسير عن الجميع.
 

فتح 7 منافذ لمبادرة بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمركز مطاي بالمنيا

 

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

يأتي ذلك  في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار. 


من جانبه قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تم افتتاح 7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بالمناطق التالية، (أمام النافورة بحي جنوب المدينة، والنصف جملة)، وبقرى (أبو عزيز، ومنبال وحلوه وبردنوها وابوان)، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، ويتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.
 

 

-إعلانات-

 

وجدير بالذكر في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار، تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم  بأسعار مخفضة للمواطنين.

من جانبه، افتتح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة، منفذين لبيع اللحوم  البلدية امام المنتزة بجوار مجلس المدينة، والآخر أمام حديقة طه حسين، مشيرًا إلى أنه يجري فتح منفذ بقري طنبدي ودهروط، وذلك ضمن مباردة تخفيض أسعار بيع اللحوم  بمنافذ البيع وبمحال الجزارة، حرصًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي سير العمل بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية وبالتنسيق مع عدد من الجزارين، حيث أكد " السايس" أنه جاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.

كما تابع تاج أبو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، تنفيذ أعمال مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، وذلك من خلال المرور على منافذ البيع ومحالات الجزارة بزمام المركز والقرى التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الغربية أخبار محافظة الغربية اللحوم مبادرة

مواد متعلقة

تموين الغربية: ضبط 130 طنا و114 كيلوجرام قمح محلي مهرب

فتح 7 منافذ لمبادرة بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمركز مطاي بالمنيا

رئيس جامعة طنطا: حققنا 3 إنجازات كبرى ونستهدف الاستدامة

أخبار مصر اليوم.. 195 جنيها سعر اللحمة بمنافذ التموين.. وحقيقة ظهور وباء فتاك بعد كورونا.. وزيادة جديدة في سعر مسكن شهير

سعر كيلو اللحمة يشعل غضب المصريين، والنشطاء يدشنون مبادرات لوقف ارتفاع الأسعار

إقبال كثيف على شراء اللحمة بمعرض وزارة الزراعة في الأورمان (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

خطة الأهلي للإبقاء على كولر بعد إغراءات أندية الخليج

بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن حريق إدارة المستقبل التعليمية

هيئة الدواء تحذر المواطنين من فياجرا مغشوشة بالسوق

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مقبرة لحيوانات انقرضت من 5 ملايين سنة

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأذكى في المستقبل

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أكبر الدول المسيطرة على أدوات الديون الأمريكية ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ألم البطن فى المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

المزيد
الجريدة الرسمية