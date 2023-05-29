القطعة بـ 20 جنيها.. جزار يطلق مبادرة لبيع اللحمة في الغربية (فيديو)

أطلق أحد الجزارين في مدينة زفتى بمحافظة الغربية مبادرة لبيع اللحوم بالقطعة للتخفيف عن المواطنين بعد ارتفاع سعر الكيلو الذي وصل إلى 300 جنيه بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد أسامة كشك البالغ من العمر 40 عامًا جزار وصاحب المبادرة لـ "فيتو" خلال بث مباشر عبر صفحتها، أنه تبنى الفكرة لرفع الحرج عن المواطنين خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ووصول كيلو اللحمة إلى 300 في بعض المراكز على مستوى المحافظة.

وأوضح أن هناك أشخاصا يخجلون من شراء كميات قليلة من اللحوم هذه الأيام ويضطرون إلى إرسال أطفالهم الصغار إلى الجزار لشراء اللحمة حتى لا يتعرضوا للحرج وهو ما دفعه إلى جعل اللحمة بالقطعة والمواطن يأتي إليه ويطلب الكمية التي يريدها.

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وأضاف: بعد اللحمة ما سعرها ارتفع الناس بقيت محرجة تروح للجزار وتقوله عايزه ربع كيلو مثلًا لكن لما اللحمة بقيت بالقطعة الواحد ينزل ياخد كام قطعة على قدر الفلوس اللي معاه ويمشي من غير حرج ولا كسوف.

وذكر أن أسعار قطع اللحمة تبدأ من 25 جنيهًا وحسب الطلب بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ويستطيع أي شخص شراء قطعة أو أكثر حسب طلبه ومقدرته وحسب عدد أفراد الأسرة.

ولاقت الفكرة والمبادرة التي أطلقها كشك استحسان وقبول أعداد كبيرة من المواطنين في محافظة الغربية الذين طالبوا بتعميمها على مستوى المراكز للتيسير عن الجميع.



فتح 7 منافذ لمبادرة بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمركز مطاي بالمنيا

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.



من جانبه قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تم افتتاح 7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بالمناطق التالية، (أمام النافورة بحي جنوب المدينة، والنصف جملة)، وبقرى (أبو عزيز، ومنبال وحلوه وبردنوها وابوان)، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، ويتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.



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وجدير بالذكر في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار، تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.



من جانبه، افتتح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة، منفذين لبيع اللحوم البلدية امام المنتزة بجوار مجلس المدينة، والآخر أمام حديقة طه حسين، مشيرًا إلى أنه يجري فتح منفذ بقري طنبدي ودهروط، وذلك ضمن مباردة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ البيع وبمحال الجزارة، حرصًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



وفي هذا السياق تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي سير العمل بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية وبالتنسيق مع عدد من الجزارين، حيث أكد " السايس" أنه جاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.



كما تابع تاج أبو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، تنفيذ أعمال مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، وذلك من خلال المرور على منافذ البيع ومحالات الجزارة بزمام المركز والقرى التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

