تموين الغربية: ضبط 130 طنا و114 كيلوجرام قمح محلي مهرب

موسم القمح، أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة مكبرة لضبط الأسواق والتصدي لعمليات تهريب القمح المحلى واستخدامه فى الأغراض الغير مخصصة له.

و تمكنت مديرية التموين من ضبط 130 طنا و114 كيلو جرام من القمح المحلي المهرب بحيازة أحد الأشخاص دون تصريح بقصد استخدامه فى الأغراض الغير مخصصة له.

التحفظ على القمح المحلي

وقال محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، إن الحملة جاءت بناء على معلومات وردت حول قيام أحد الأشخاص بالتحفظ القمح المحلي بالمخالفة للضوابط التي أعلنت عنها الوزارة فيما يتعلق بموسم التوريد المحلي 2023.

-إعلانات-



وأوضح أبو هاشم أنه تم توريد الكميات المضبوطه إلى الصوامع ؤ مؤكدا استمرار أعمال الرقابة لعدم استخدام القمح فى الاغراض الغير المخصصة له تنفيذا لتوجيها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

توريد موسم القمح

أعلنت الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023 الى 2.9 مليون طن.



وأكد أن الوزارة تستهدف استلام ما يقرب من 4 ملايين طن قمح محلي خاصة بعد رفع أسعار التوريد إلي 1500 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجه نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيها، ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 جنيها للأردب الواحد.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوي الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير كافة الاجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.



حظر نقل القمح

وشدد وزير التموين على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

وأشار وزير التموين إلي أنه تم تدبير إحتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر إستخدامهم للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها طاقات تخزينة تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلي صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.

وأضاف باسيلي أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحَا أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلي 60 مليون جنيه.