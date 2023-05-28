الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

محافظ الغربية: توريد 147 ألف طن قمح لـ 22 موقعا تخزينيا

توريد 147 ألف 101
توريد 147 ألف 101 طن من القمح بالغربية،فيتو

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 147 ألفا  و101 طن من القمح داخل 22 موقعا تخزينيا بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم اليوم استقبال 693.9 طن من البنك الزراعي  437.1  طن من شركة المطاحن إلى جانب 93.5 طن من الشركة المصرية القابضة بإجمالي 1224.6 طن على مدار اليوم.

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وأشار محافظ الغربية إلى انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2023 وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

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وأوضح المحافظ أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل ٢٢ موقعا تخزينيا (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقًا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين  وموردي القمح.

كما وجه رحمي بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون حيث لا يتم السماح لجميع المواقع بالوصول إلى نسبة 70% من إجمالي السعة ويتم نقلها إلى الصوامع بطنطا مباشرة.

 

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع بمختلف المراكز والمدن والأحياء للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع بها وللحد من حالات الغش التجاري.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.
وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة ستشهد تكثيف لهذه الحملات خلال الأيام القادمة من خلال تضافر جهود كلًا من مديريات الصحة، التموين، الطب البيطري وسلامة الغذاء والتي تلقت توجيهات مباشرة بتكثيف الحملات المنفذة وتوسيعها لتشمل كافة الأنشطة والخدمات التي تمس الأمن الغذائي للمواطن في الغربية.

 

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