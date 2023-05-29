الإثنين 29 مايو 2023
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اقتصاد

خبيرة: المجتمع يفتقد إلى ثقافة الاستثمار المباشر والآمن في البورصة

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

أكدت  راندا حامد خبيرة أسواق المال، أن المجتمع المصري  يفتقد إلى ثقافة الاستثمار المباشر  وغير المباشر) البورصة( وكيف يتم استثمار أموالهم بشكل آمن؛ مشيرة إلى أن ظاهرة المستريح التى تجتاح المجتمع المصري  ترجع إلى غياب  الثقافة الشعبية بكيفية استثمار أموالهم، وماهية  البورصة وأهميتها وشرعيتها. 

 

وأشارت فى تصريحات خاصة إلى أن تصحيح المفاهيم هو دور يقع على جميع الأطراف ذات الصلة بسوق المال مثل البورصة وهيئة الرقابة المالية  وجمعيات الأوراق المالية وغيرها؛ وإن كانت ستأخذ وقتا طويلا حتى يستوعبها المجتمع والأفراد. 

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وقالت إنه على الرغم من أن البورصة أداة هامة للتمويل، فإنه  لا بد من حوار بين مجتمع الأعمال وشركات الأوراق المالية لإيجاد طرق متعددة للترويج للاستثمار فى سوق المال والادخار وفرص الاستثمار المتعددة فى السوق.

 

وتابعت، أن ثقافة الاستثمار وإدارة الاموال يجب أن تعم كافة الشباب من طلبة الثانوية لكى يتمكن كل شاب من حسن الاستثمار والادخار؛ وهناك تجارب بدول أوروبية وأمريكا تتيح للشباب الاستثمار فى البورصة وفى نفس الوقت ادخار جزء من أموالهم فى البنوك بحيث يكون لكل شاب حساب بنكى وحساب فى إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة؛ ولذلك لا بد من إيجاد آليات للتواصل بين الشركات  وإدارات البورصة وهيئة الرقابة المالية  والقيادات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة للدولة والمستثمرين والشركات والمجتمع بشكل عام.

 

ولفتت، إلى أنه يجب أن يدرك  المواطنين من الأهالى  والشباب أن البورصة أداة للتمويل وكذلك للاستثمار؛ كذلك هناك  استثمار آمن فى البورصة من خلال الصناديق ذات العائد  الثابت والكوبونات وغيرها ؛ ولذلك لا توجد قناة واحدة للاستثمار فى البورصة ومن خلال الأسهم فقط.وهناك أذون خزانة ذات عائد ثابت. 

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